В пятницу Росстат опубликовал доклад о социально-экономическом положении России за декабрь и в целом по итогам 2018 года.

Со стороны потребительского сектора мы получили подтверждение, что темпы роста поступательно замедляются. Прирост оборота розничной торговли в декабре замедлился до 2.3% г/г против 3.0% г/г в ноябре, а по итогам года составил 2.6% г/г. Таким образом, всплеска потребительской активности в декабре 2018 года даже в преддверии повышения НДС не произошло, что преимущественно объясняется заметным замедлением темпов роста доходов. Прирост реальных заработных плат в декабре замедлился до 2.5% г/г – минимального уровня с августа 2017 года, хотя прирост по итогам года составил 6.8% г/г. Причины такого стремительного снижения пока не известны, однако, одной из догадок выступает снижение размера годовых премий.

Со стороны реального сектора, сюрприз преподнес пересмотр объемов выпуска строительного сектора с июля 2018 года в среднем на 4-5 пп. Это позволило Росстату рапортовать о росте объемов строительства на 5.3% г/г по итогам 2018 года, в то время как в январе-ноябре сообщалось лишь о приросте на 0.5% г/г. Динамика промышленного производства (2.0% г/г в декабре) и сельского хозяйства (-3.9% г/г в ноябре) осталась в рамках заданного тренда.

Мы полагаем, что тренд на замедление потребительской активности продолжит набирать силу в 2019 году на фоне ускорения роста цен, выступая ограничительным фактором для роста ВВП (SGe: 1.2% г/г в 2019). Однако в 2018 году неожиданный пересмотр результатов строительного сектора может нивелировать спад потребления в 4к’18, поддержав прирост ВВП на уровне 1.3% г/г в 4к’18.