Росстат опубликовал оценку макроэкономических индикаторов за весь 2018 год. Отмечается умеренный рост оборота розничной торговли, на 2,6%, тогда как реальные располагаемые доходы снизились на 0,2%. Это значит, что рост оборота розничной торговли был обеспечен за счет увеличения розничного кредитования. Мы считаем такой рост неустойчивым. В отсутствие существенного ускорения роста реальных располагаемых доходов в этом году можно ожидать замедления роста оборота розничной торговли. В сельском хозяйстве выпуск сократился незначительно, на 0,8%, в транспортной отрасли был зафиксирован рост на 2,9%.

Самым неожиданным стал результат пересмотра данных по активности в строительстве: необычно существенное повышение оценки. Оценка за 2017 год изменилась незначительно (снижение на 1,2% против прежних 1,4%), однако сокращение активности за 9М18 на 0,7% по сравнению с 9М17 было пересмотрено в сторону роста на 5,9%. Довольно странно при этом, что оценка выпуска строительных материалов указывает на значительно более скромные темпы роста или даже на снижение; в том числе это касается производства цемента (снижение на 0,2%), кирпича (снижение на 4,8%) и стекла (рост только на 0,2%). Рост в целом по строительной отрасли за весь 2018 год оценивается в 5,3%.

Столь существенный пересмотр данных по активности в строительстве должен повлечь за собой пересмотр статистики по ВВП за 9М18. На данный момент, по оценкам Росстата, добавленная стоимость в строительной отрасли уменьшилась на 0,3% за 9М18 по сравнению с 9М17, что коррелирует с прежней оценкой выпуска в секторе. Если исходить из роста добавленной стоимости в строительстве примерно на 5% за 9М18 (на уровне новых оценок), это может означать пересмотр оценки роста ВВП за период с 1,6% до 1,9%. Мы считаем, что оценка инвестиционной активности тоже требует пересмотра в сторону повышения, отмечают стратеги Sberbank Investment Research.



