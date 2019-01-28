Не было бы счастья, да несчастье помогло. Вернее, не само несчастье, а его отмена. Здесь я имею в виду так называемый шатдаун, который привел к 35-дневной остановке американского правительства и всей американской госслужбы и действие которого было приостановлено в пятницу указом президента США. И если до этого момента позитив на рынке хоть и присутствовал, но весьма и весьма умеренный, то после появления информации о приостановке действия шатдауна, участники рынка буквально расправили плечи и стали покупать, покупать, покупать…

И в итоге, вместо ожидаемых нескольких десятых процентов роста мы получили по итогам дня очень даже приличный результат по всем без исключения индексам. Благодаря выходящей отличной отчетности радовали инвесторов прежде всего акции технологических компаний, а среди последних по-прежнему выделялся полупроводниковый сегмент во главе с Micron Technology (MU, +6,48%), Seagate Technology (STX, +6,57%) и наконец-то порадовавшей своей очень хорошей отчетностью Western Digital (WDC, +7,52%). И вообще, конечно, весь технологический сектор стоит отметить по итогам последней недели за исключением, пожалуй, компании Intel (INTC, —5,47%), отчетность которой оказалась совершенно неожиданно плохой.

Порадовала в пятницу своих инвесторов и фанатов также компания Apple (AAPL, +3,31%). В этих акциях, судя по всему, начался разгон перед выходом квартальной отчетности, которую мы увидим по окончанию торгов во вторник.

Ну, и еще один приятный штрих к завершившейся неделе — это акции автомобилестроительной компании Ford (F, +3,02%). Здесь также причиной позитива стала отчетность, которая сняла многие неприятные вопросы со стороны инвесторов по поводу финансового состояния и перспектив дальнейшего развития этой интереснейшей компании. За два дня после выхода отчетности акции Ford подорожали в общей сложности более чем на 8% и имеют сейчас очень хорошие шансы идти еще выше.

Ожидания рынка 28 января

Казалось бы, конец прошедшей недели должен был бы настроить участников рынка на позитивный лад. Однако весь позитив, кажется, был отыгран еще в пятницу, и весь его запас уже исчерпан. По крайней мере, глядя на котировки ведущих мировых индексов, которые сплошь торгуются в понедельник в первой половине дня в красной зоне. Нет, к счастью глобального падения нет, но снижение по 2-3 десятых процента мы наблюдаем повсеместно.

Причиной тому новая волна скептицизма по поводу развития мировой экономики. Вдруг (вдруг?) все опять испугались замедления темпов ее роста и не видят никаких поводов для покупки акций. И даже в США, где с развитием экономики пока все хорошо, участники рынка стали бояться всего и вся. Так, предстоящий на этой неделе визит в США вице-премьера Китая Лю Хэ воспринимается как-то очень уж настороженно, хотя по идее надо радоваться, что процесс переговоров по тарифам вышел на более высокий уровень и значит он идет в нужном направлении.

Может быть, участников рынка вообще пугает предстоящая неделя как таковая? Она, действительно, будет очень напряженной. Это и ударная порция корпоративной отчетности от практически всех грандов технологического и не только сектора. И плюс к этому выход данных по ВВП и уровню безработице, которые приправлены очередным заседанием FOMC ФРС США. Ну и наконец, уже упоминавшаяся выше встреча Лю Хэ с министром финансов США Стивеном Мнучиным. Короче, нам будет за чем следить и по поводу чего переживать.

Ну, а сегодня нас с большой долей вероятности ждут достаточно нервные торги с небольшим преобладанием продаж. Участники рынка сейчас вряд ли готовы «валить» рынок. Но идея спуститься чуть-чуть пониже, чтобы в случае появления позитива в американо-китайских отношениях стартовать с более низких, а значит — более удобных — позиций, заслуживает внимания. Так что пугаться некоторому снижению пока точно не стоит и следует использовать эту возможность для поиска интересных идей и интересных точек входа в рынок.