На торгах 28 января индекс Мосбиржи снижается в диапазоне 0–0,5%, и, на мой взгляд, к закрытию он будет в пределах 2470–2490 п. Индекс РТС, вероятно, продолжит консолидацию выше 1180 п., однако прохода сильного уровня сопротивления 1200 п. не будет из-за отсутствия позитивных триггеров на локальном рынке.

Мировые фондовые площадки начали неделю в минусе. Азиатские фондовые индексы закрылись снижением на 0–0,5%. Европейские биржи торгуются разнонаправлено.

Цена на нефть марки Brent снижается более чем на 1% на фоне данных об увеличении числа активных буровых установок США впервые с начала года. Фактором давления выступают также новые признаки замедления экономики Китая, несмотря на попытки власти поддержать ее рост. Кроме того, неблагоприятное воздействие на динамику рынков оказывает сохранение разногласий по важным торговым вопросам между США и КНР. Полагаю, сегодня Brent будет колебаться в диапазоне $60–61 за баррель в связи с сильным уровнем поддержки в $60.

Пара USD/RUB продолжает консолидацию около 66. Стоит отметить, что сдерживает укрепление рубля заканчивающийся налоговый период, а поддержку ему оказывает снятие санкций с Русала, En+, которые прибавили в начале торговой сессии 4,5% и 6,5% соответственно. Однако в течение дня акции Русала снизились и, полагаю, закроются с около нулевым приростом, в то время как акции En+ завершат сессию в плюсе около 5%.

Несмотря на временное прекращение шатдауна в США, в течение трех недель Конгресс и Дональд Трамп будут заняты решением вопросов миграционной политики. На мой взгляд, в связи с этим возвращение к вопросу новых антироссийских санкций может быть отложено еще как минимум на три недели. В случае разрешения конфликта между президентом и Конгрессом могут быть рассмотрены новые ограничительные меры в отношении России. Если же Конгресс не одобрит выделение из бюджета средств на возведение стены на границе с Мексикой за ближайшие три недели, шатдаун возобновится. Я считаю, что пара USD/RUB продолжит консолидацию около отметки 66. Пара EUR/RUB коррелирует с ней и сохранит позицию в диапазоне 74,50–75,50.