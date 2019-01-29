Торги по рублю открылись в хорошем плюсе, несмотря на подешевевшую нефть на торгах в Азии. Рынок отыграл новость об отмене санкций США с трех компаний Олега Дерипаски — UC Rusal, En+ и «Евросибэнерго». На открытии курс доллара снижался до 65,66 руб., курс евро – до 75,06 руб. евро упал меньше, так как единая валюта пользовалась спросом на глобальном валютном рынке на фоне корректировки позиций инвесторами перед голосованием в британском парламенте во вторник по Brexit.

Рубль находился на отметке 65,66 руб. меньше одной минуты. К закрытию торговой сессии он подешевел к доллару США до 66,26 руб., к евро – до 75,73 руб. На американской сессии негативными факторами для российской национальной валюты стали дешевеющая нефть и завершение налогового периода за четвертый квартал 2018 года и январь 2019 года.

Во вторник, 29 января, торги в Азии на валютном и нефтяном рынках проходят относительно спокойно. Внимание инвесторов приковано к заседанию и пресс-конференции FOMC, которые состоятся в среду. Рынок ожидает, что регулятор просигнализирует о паузе в ужесточении монетарной политики.

Цена находится у верхней линии нисходящего канала. Он берет своё начало 9 января. Нефть сорта Brent торгуется в небольшом плюсе. Учитывая, что на часовом периоде на уровне 65,66 руб. за доллар США сформировалось «двойное основание», перед выходом из канала вверх ожидаю движение в сторону 65,83 руб. за гринбек. Думаю я так потому, что для разворота крупных игроков в рынок нужно затянуть слабых, чтобы они могли у них купить доллар (закрыть короткие позиции и открыть длинные). По объему ситуация больше похоже на флэтовую.

В паре евро/рубль формируется разворотная модель. Евро подорожал к доллару на фундаментальных факторах, поэтому нужно дождаться результатов заседания FOMC и голосования в британском парламенте по Brexit. Перед дальнейшим укреплением евро неплохо взять разгон – откатиться к уровню 75,15 руб. за единицу европейской валюты.



