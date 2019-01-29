По итогам прошедшей торговой сессии американские биржевые индикаторы закрылись снижением, поводом для которого послужили финансовые отчеты Caterpillar и Nvidia, акции которых в понедельник упали на 9,13% и 13,82%. Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,78%, закрывшись на отметке 2643,85 пункта, промышленный индекс Dow Jones потерял 0,84%, высокотехнологичный NASDAQ упал на 1,1%. Индекс развивающихся рынков MSCI уменьшился на 0,4%. Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на два базисных пункта — до 2,74%.

Торговая война Трампа помимо экономики Китая, продемонстрировавшей в 2018 году минимальные темпы роста за последние 28 лет, рикошетом бьет по прибылям американских компаний. Так, по оценкам экспертов, ожидания роста прибыли в 2019 году снизились до 5,6% с 6,3%, прогнозируемых ранее.

Сегодня игроки с нетерпением будут ждать операционных результатов Apple, которые будут представлены после закрытия основной торговой сессии.

В понедельник цены на эталонный сорт Brent упали на 2,50%, закрывшись на отметке отметкой $59,99.

С конца прошлого года цены на "черное золото"имеют достаточно жесткую привязку к динамике американских биржевых индексов, и при малейшем негативе на заокеанских биржевых площадках игроки с завидным усердием начинают продавать фьючерсные контракты на Brent и WTI. Вчера формальным поводом для негативных настроений послужили опасения насчет снижения спроса на нефть из-за ожидающегося замедления роста мировой экономики. Сегодня и завтра игроки переключат свое внимание на данные по запасам нефти от API и Минэнерго США. Тем не менее, основным драйвером движения цены на "черное золото" в ближайшей перспективе по-прежнему останется сентимент на биржах США.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах снизился на 0,86%, закрывшись на отметке 2476,81 п. В настоящий момент поддержки в индикаторе находятся на отметках 2470 и 2450 пунктов, основное сопротивление расположено на 2502 пунктов.

Поддержки во фьючерсе на индекс РТС находятся на уровнях 116000 и 114000 пунктов. Основное сопротивление 120000 п.

Вчера российская валюта достаточно быстро отыграла позитив от снятия ограничений с Русала и в дальнейшем вернулась в русло динамики нефтяных цен. В связи с чем, по итогам дня котировки рубля завершили на отметке 66,26, потеряв 0,39% по отношению к американскому доллару.

В настоящий момент поддержка в паре рубль-доллар расположена на отметке 65,90. Сопротивления расположены на 66,50 и 66,80.