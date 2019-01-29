Не долго радовала души инвесторов отмена шатдауна. Все же надо признать, что остановка деятельности американского правительства на фоне всех остальных мировых «трабблов», это маленькое недоразумение, на которое можно было бы вообще не обращать внимание. Ну, или обратить внимание на «чуть-чуть», на один день — как это было в пятницу — и забыть. Вернее, радость от этого события была тут же вытеснена другими гораздо более серьезными вещами.

Во-первых, опять поднялась волна вокруг китайского технологического гиганта Huawei, которого американцы с новыми усилиями обвиняют в краже коммерческой тайны и других коммерческих преступлениях. И в преддверии начала переговоров между министром финансов США Стивеном Мнучиным и вице-премьером Китая Лю Хэ это не очень хороший сигнал. Испортила погоду вчера на фондовом рынке и компания NVidia (NVDA, —13,82%), сообщившая о проблемах сбыта процессоров нового поколения. Снижение продаж NVidia связала с окончанием крипто бума, предупредив, что теперь наступает «крипто похмелье». Ну и ко всему этому свои «3 цента» добавил Caterpillar (CAT, —9,13%), отчитавшийся из рук вон плохо. Плохую отчетность этого промышленного гиганта аналитики тут же связали с ухудшением экономической ситуации в Китае. Как говорится, все одно к одному. И в итоге, наверное, можно только радоваться, что индексы понесли вчера достаточно умеренные потери в пределах плюс-минус 1%.

Не слишком большой энтузиазм медведей связан сейчас, конечно же, с ожиданием выхода в ближайшие дни квартальной отчетности ведущих технологических компаний, таких как Apple (AAPL, —0,93%), Microsoft (MSFT, —1,95%), Amazon (AMZN, —1,96%) и Facebook (FB, —1,03%). От всех этих гигантов ждут хороших результатов и поэтому пока слишком уж сильно валить рынок точно никто не хочет. Поэтому и наблюдаются «бои местного значения» без особого движения в ту или иную сторону.

Ко всем проблемам, связанным с американским рынком, добавились еще и проблемы бразильской горнорудной компании Vale S. A.(VALE, —18,01%). Именно эту компанию сейчас обвиняют в прорыве дамбы в Бразилии, приведшей к многочисленным жертвам. За последние 2 торговых дня депозитарные расписки этой компании потеряли в цене уже более трети своей стоимости и совершенно не понятно, что будет дальше, поскольку многие призывают бразильские власти примерно наказать эту компанию за нарушение правил безопасности проведения горнорудных работ. Так что ловить этот «падающий нож» пока точно не стоит.

Ожидания рынка 29 января

Рынок продолжает находиться в зоне умеренного негатива. Нет, кошмар-кошмара на рынке нет и в помине. Но участники рынка сейчас явно как-то не очень уютно себя чувствуют. Вроде бы ничего плохого не происходит, но ожидание неприятностей просто-таки витает в воздухе. И поэтому, наверное, все фондовые рынки продолжают быть окрашены слабым розовым цветом. До ярко-красного этому розовому пока очень далеко. Все мировые индексы стоят вблизи нулевых отметок с потерей не более 1-2 десятых процентов. Единственный, кто сегодня в уверенном плюсе — это британский FTSE-100, вдохновленный тем, что выработаны новые 14 дополнений к договору о выходе Великобритании из Евросоюза. Может это поможет наконец-то сдвинуть это процесс с места. Впрочем, кажется уже никто и не понимает, что для рынка лучше — чтобы Британия в конце концов договорилась и вышла из ЕЭС со сделкой, или же напротив, чтобы все сорвалось и находилось как можно дольше в подвешенном состоянии. Однако, в любом случае сегодня над туманным Альбионом светит солнечный позитив.

А в остальном… все внимание сегодня будет приковано к выходящей отчетности. Причем все начнется еще до начала торгов, когда появятся данные от таких супер значимых компаний, как Pfizer (PFE), Verizon Communications (VZ), Allergan (AGN) и Lockheed Martin (LMT). Именно их отчетность будет определять сегодня общий настрой на торгах. Ну а после торгов мы получим ударную дозу адреналина, прежде всего от отчетности Apple (AAPL) и Advanced Micro Devices (AMD). Конечно, две этих компании несравнимы, но все же и к первой, и ко второй будет приковано пристальное внимание. К Apple просто потому, что это Apple, и этим все сказано.

А отчетность AMD будут изучать под микроскопом в том числе и после вчерашнего негативного прогноза по продажам процессоров и видеокарт от NVidia. А ведь AMD — это прямой конкурент NVidia и положение дел в этих компаниях во многом определяет ситуацию вообще в области различных технологических решений, связанных с облачными технологиями и обработкой больших баз данных. В общем, понятно только одно — все очень непросто и наиболее консервативным инвесторам наверное сейчас надо взять паузу и посмотреть, куда пойдет рынок по итогам этой недели, которая во многом должна стать определяющей на ближайшую перспективу.

Что же касается прогноза на сегодня, то здесь в отличие от Британии царит полная неопределенность и по итогам дня мы можем получить сегодня как плюс, так и минус. Но все же, скорее всего, участники рынка будут соблюдать осторожность и вряд ли будут сегодня слишком уж сильно раскачивать рынок. И поэтому максимальные изменения индексов в пределах плюс — минус 0,5% будет вполне закономерным результатом.