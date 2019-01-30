Американские биржевые площадки во вторник закрылись в основном на отрицательной территории на фоне негативной динамики технологического сектора. В аутсайдерах акции Twitter (-4,5%) и Facebook (-2.22%). Индекс широкого рынка S&P 500 потерял 0,15%, закрывшись на отметке 2640 пункта, промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,21%, высокотехнологичный NASDAQ снизился на 0,81%. Индекс развивающихся рынков MSCI вырос на 0,1%. Доходность 10-летних казначейских облигаций опустилась на три базисных пункта — до 2,71%.

После окончания торгов квартальные результаты опубликовала компания Apple. Крупнейшая некогда по капитализации компания сообщила о прибыли на акцию в размере $4,18, что немногим превысило прогноз аналитиков ожидавших $4,17. Выручка Apple от продажи iPhone снизилась на 15% в годовом исчислении до $51,9 млрд, чему способствовал слабый спрос за пределами Соединенных Штатов, особенно в Китае.

Сегодня ключевым событием для мировых финансовых рынков будет завершение двухдневного заседания ФРС США, по итогам которого ожидается, что регулятор оставит ставку без изменения. Однако особый интерес инвесторов вызовут планы американского центробанка по его дальнейшей монетарной политике, консенсус прогноз по которой предполагает два повышения ключевой процентной ставки в 2019 году.

Нефтяные котировки Brent по итогам прошедших торгов выросли на 1,96%, закрывшись на отметке $61,29.

После закрытия торгов в США цена "черного золота" отреагировала на вышедшие данные от Aмериканского института нефти, согласно которым запасы нефти на прошлой неделе увеличились на 2 миллиона баррелей, что оказалось лучше ожиданий экспертов, прогнозировавших роста запасов на 3 миллиона баррелей.

Поддержку ценам на "черное золото" оказывают введенные американским Минфином санкции в отношении венесуэльской нефтедобывающей компании Petroleos de Venezuela SA, которые предусматривают блокировку активов компании на 7 миллиардов долларов.

Сегодня в 19.00 мск. игроки будут ждать основной статистики по запасам от Минэнерго США.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 0,87%, закрывшись на отметке 2498,35 п. В настоящий момент поддержки в индикаторе находятся на отметках 2480 и 2455 пунктов, основное сопротивление расположено на 2502 пунктов.

Поддержки во фьючерсе на индекс РТС находятся на уровнях 118000 и 116000 пунктов. Основное сопротивление 120000 п.

Во вторник российская валюта закрылась на отметке 65,05, прибавив 0,32% по отношению к американскому доллару.

Основная поддержка в паре рубль-доллар по-прежнему расположена на отметке 65,90 и при её очередном проходе рубль вновь предпримет попытку протестировать отметки 65,40 и 65,20.

Сегодня российская валюта может получить поддержку со стороны ФРС США, которая в случае мягкой риторики, связанной с перспективами монетарной политикой, способна ослабить позиции доллара на мировом валютном рынке.