В фокусе - производственные результаты ГМК "Норникель"
Падение сменилось ростом. Индекс Московской биржи полностью преодолел снижение понедельника. Лидерами роста стали акции Полюса (+3,32%). Лидерами падения стали бумаги RusAl (-6,08%), они достигли минимума за полмесяца, несмотря на новости о снятии санкций. Пара USD/RUB торговалась выше уровня 66.
ГМК «Норникель»(+1,31%) опубликует результаты производства за год. Ранее компания прогнозировала 210-215 тыс. тонн никеля, не менее 400 тыс. тонн меди, 2600 тыс. унций и 650 тыс. унций платины. Рост цен на палладий более чем на 30% за год мог стать драйвером роста выручки, которая могла достичь $13,5 млрд. Прибыль компании по итогам года прогнозируется в размере не менее $3,5 млрд. Ежегодный рост производства металлов составит 5-8%, согласно стратегическому плану компании.
Ожидаю рост. Внешний фон меняется к лучшему. Рынок может обновить максимум по индексу Мосбиржи, ориентируюсь на диапазон: 2500-2550 п. В лидерах будет большинство бумаг первого эшелона. Центральным международным событием станет заседание ФРС, на котором, как ожидается, будет объявлено о сохранении монетарных установок. Ориентир по паре USD/RUB: 66,00-67,00.
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