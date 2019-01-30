Ритейлер «ВкусВилл» может провести IPO. Перед размещением на бирже компания собирается увеличить число магазинов на 30%.

«ВкусВилл», который позиционирует себя как сеть магазинов здорового питания, считается одним из самых быстрорастущих ритейлеров. Популярность сети и ее быстрый рост связан с модой на здоровый образ жизни. К началу 2019 года сеть насчитывала 717 магазинов, прирост составил более 260 магазинов. В планах компании нарастить число магазинов сети в 2019 году до 1000, а затем провести IPO.

Доведение числа магазинов компании до 1000 позволит генерировать выручку на уровне 50-60 млрд рублей. Исходя из среднего показателя P/S для ритейлеров, потенциальную стоимость компании «ВкусВилл» на бирже, при которой она сможет найти хороший спрос, можно оценить примерно в 30-40 млрд рублей. Таким образом, общий объем размещения может составить порядка 7-10 млрд рублей. Объем не самый большой, поэтому с учетом привлекательности формата, быстрого роста и популярности компании, а также адекватно установленной цены на акцию при сохранении общего умеренно благоприятного фона на фондовом рынке IPO компании, на мой взгляд, имеет все шансы на успех.