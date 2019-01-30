Основным событием сегодня станет итог заседания FOMC, от которого участники рынка ожидают сохранения «голубиной» риторики. Исходя из имеющихся сейчас данных (прежде всего, индекс национальной активности, составленный ФРБ Чикаго), экономика США продолжает оставаться в хорошем состоянии (это является аргументом для ужесточения монетарной политики), в то время как инфляционные риски незначительны. При этом возможное отсутствие в пресс-релизе и/или комментариях Дж. Пауэлла фразы о необходимости проявить терпение с повышением ключевой ставки (из-за приостановки работы правительства, неопределенных торговых отношений с Китаем и эффекта от уже произведенного ужесточения) будет воспринято как «ястребиный» сигнал, что может вызвать коррекцию на американских рынках акций, которым с начала этого года удалось восстановить большую часть понесенных потерь.

Падение рынков в прошлом году показало возможный масштаб обвала, если ФРС не будет следовать за рыночными настроениями. Согласно рынку фьючерсов, с вероятностью более 70% повышения ключевой долларовой ставки в этом году не произойдет совсем (это сильно расходится с предполагаемыми FOMC еще двумя повышениями). Кроме того, участники рынка ставят на то, что ФРС придется отказаться от планируемого сокращения своего баланса. Это является основным аргументом наблюдающегося в настоящий момент ралли на EM.