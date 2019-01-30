То, что погода вчера на фондовом рынке должна быть «нелетной», было понятно еще с самого утра. Весь негатив понедельника плавно перетек во вторник и уходить не желал ни за какие деньги. До начала торгов все ждали выхода отчетности от таких знаковых компаний как Pfizer (PFE, +3,14%), Verizon Communications (VZ, —3,25%) и Lockheed Martin (LMT, +1,49%). И отчетность вышла, и очень неплохая, но участники рынка проигнорировали все хорошее и увидели все плохое. В результате, даже очень сильную отчетность Pfizer посчитали плохой и на премаркете попытались «похоронить» эти акции вместе со всеми остальными. В какие-то моменты было совершенно непонятно, кто чего хочет — все тянули рынок в разные стороны, делая это совершенно бессистемно и без особых целей. Более-менее понятные цели были в акциях технологических компаний, где негативный прогноз по развитию рынка чипов и видеокарт от NVidia (NVDA, —4,64%), опубликованный накануне, продолжал давить на рынок. Негатив здесь был настолько силен, что, например, даже ожидание выхода хорошей отчетности от компании Advances Micro Devices (AMD, —4,61%) не могло сдержать участников рынка от распродажи. Правда, AMD после окончания торгов жестоко отмстила всем этим неверующим биржевым медведям и действительно отчиталась очень хорошо, что привело к взлету ее акций на пост-маркете более чем на 10%.

Ближе к концу торгов участники рынка немного успокоились и стали принимать более мудрые решения. Те же Pfizer с Lockheed Martin медленно, но верно перебрались из красной зоны в зеленую и завершили день с уверенным плюсом.

На секторальном уровне очень хорошо шли дела в акциях промышленных компаний, где средний рост составил 1,3%, что почти в 2 раза больше, чем в ближайшем «преследователе» — энергетическом секторе.

В итоге, несмотря на относительный негатив (особенно в акциях компаний технологического сектора), к концу торгов ситуация явно улучшилась и инвесторы ждали главное событие вчерашнего дня — выход отчетности от компании Apple уже в гораздо более позитивном настроении, чем это было в самом начале торгов. Наверное, именно поэтому акции Apple и рванули вверх более чем на 5% от цены закрытия после публикации отчетности, несмотря на не совсем очевидные плюсы по целому ряду основных финансовых показателей (особенно по выручке). Но теперь инвесторы проигнорировали уже весь негатив и сосредоточились только на хороших новостях.

ОЖИДАНИЯ РЫНКА 30 ЯНВАРЯ

Сегодня среда — один из самых тяжелых дней недели. Общий новостной фон насыщен до предела — это и корпоративная отчетность, и очень важные макроданные, и решение по ставке по итогам очередного заседания FOMC ФРС США, и, наконец, как обычно это бывает по средам — данные по запасам нефти.

Отчетность технологических компаний оказалась на высоте. Про отчетность AMD уже было сказано выше. Хороша была также отчетность от еще одной полупроводниковой компании KLA — Tencor (KLAC). Здесь рост не столь большой, как в акциях AMD, но все равно свои 5% они на пост-маркете сделали. Так что отчетность этих компаний, а также очень позитивная реакция участников рынка на отчетность Apple сегодня явно будет поддерживать рынок. В ожидании выхода сегодня по окончании торгов отчетности Microsoft (MSFT) и Facebook (FB).

Далее — макроданные. Сегодня в 16-30 мск мы увидим данные по ВВП за 4-й квартал. Ожидания не очень хорошие — снижение темпов роста с 3,4% до отметки 2,6%. В этом месте должен зазвонить тревожный колокольчик и весь рынок очень надеется, что этот колокольчик услышат члены Комитета по открытым рынкам ФРС (FOMC). В 22-00 мск будет опубликовано их решение по ставке. То, что сейчас ставку не поднимут — это можно и к гадалке не ходить. Главное — это последующие слова, которые скажет председатель ФРС Джером Пауэл на своей пресс-конференции. Все надеются, что ФРС заморозит дальнейший процесс поднятия ставки на неопределенное время. Если эти слова будут произнесены, то это станет мощным сигналом к покупкам. В любом случае нужно ждать всплеска волатильности в последние часы торгов.

Надо помнить про нефть, данные о запасах которой увидят свет как обычно в 18-30 мск. Здесь очень много неопределенности. Успокаивает только одно — пока спекулянты на рынке нефти особо не свирепствуют и нефтяные котировки держаться вблизи нулевых отметок, несмотря на ожидание роста недельных запасов на 3 млн. баррелей.

Исходя из всего выше сказанного очень сложно прогнозировать итог сегодняшних торгов. Скорее всего, первая половина сессии пройдет в умеренно позитивном ключе и мы будем наблюдать небольшой рост котировок. Выделяться в лучшую сторону будут акции технологических компаний, которые за последние 2 дня понесли значительные потери. Что же касается окончания торгов, то здесь все будет определять господин Пауэлл.