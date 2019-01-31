Вчера ФРС США порадовала участников рынка ценных бумаг. Как и ожидалось, ставка была оставлена неизменной, однако в последующем пресс-релизе мы не увидели слов о том, что Федрезерв будет повышать ставку в ближайшее время. Более того, регулятор отметил, что будет терпелив в определении дальнейшей динамики ставки.

Трейдеры восприняли этот релиз как если не окончание, то хотя бы длительный перерыв в сложившемся тренде на повышение ставки и отреагировали мощными покупками акций. По итогам дня основные американские индексы выросли на 1,5-1,7%, а фьючерсы на них торгуются с утра в небольшом плюсе. Более полупроцента прибавила по сравнению со вчерашним закрытием и нефть.

Все это говорит, что рынок акций откроется как минимум полупроцентным ростом. Вполне возможно, что Индекс Мосбиржи в течение дня подойдет к сопротивлению 2540 пунктов. Но судьба дальнейшей динамики рынка определится все-таки исходом торговых переговоров между США и Китаем.

В такой ситуации сложно давать конкретные рекомендации. Если две ведущие мировые экономики серьезно приблизятся к достижению компромисса, Индекс Мосбиржи вполне может уйти в район 2600 пунктов. В противном случает перегретый рынок скорректируется на 1,5-2 процента.

Снижение доллара на мировом рынке после публикации комментариев ФРС США вызвало мощное укрепление рубля. Российская валюта вошла в диапазон 65-65,5 руб за доллар, который разворачивал пару доллар-рубль вверх весь последний квартал прошлого года. При приближении курса к отметке 65 мы рекомендуем фиксировать прибыль.