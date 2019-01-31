Вчера Росстат сообщил о замедлении роста индекса потребительских цен до 0.1% н/н на неделе с 22 по 28 января. В годовом выражении инфляция проложила ускоряться умеренными темпами и достигла, по нашим оценкам, отметки 5.0% г/г (4.7% г/г неделей ранее).

За прошедшую неделю цены на мясо остались неизменными (0.0% н/н), что стало одной из весомых причин замедления общего прироста цен. Однако, цены на пшеницу продолжили расти ускоренными темпами (1.1% н/н). На этом фоне больший интерес представляет месячная статистика по инфляции (будет опубликована 6 февраля до заседания Банка России 8 февраля): только расширенная потребительская корзина может продемонстрировать масштабы влияния повышенной ставки НДС на инфляцию.

На данный момент, мы не видим весомых аргументов для повышения ключевой ставки на февральском заседании, при этом среднесрочные риски видятся нам как со стороны роста инфляционных ожиданий, так и со стороны отложенной реакции продавцов на повышение НДС.



