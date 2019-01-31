Норильский никель объявил сильные операционные результаты за 4к18, превышающие верхнюю границу производственного плана компании по всем четырем основным видам производимых металлов. Представленные показатели должны позитивно отразиться на финансовых результатах компании за 2п18 – в дополнение к снижению расходов, ослаблению рубля и активному росту цен на палладий, которые в сочетании с нормализацией оборотного капитала способствуют увеличению EBITDA относительно предыдущего квартала и генерации денежного потока.

Наша оценка прогнозной цены акций компании на 12-месячном горизонте остается без изменений (25,70 долл.), предполагая полную доходность в 42%. Исходя из этого, в отношении акций Норильского никеля мы подтверждаем рекомендацию Покупать.