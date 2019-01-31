Вчерашний день по своей насыщенности событиями вряд ли сравним с каким-либо еще. По крайней мере, в этом году такого напряженного дня еще точно не было. И главное, его исход по большому счету мог быть каким угодно. И корпоративная отчетность могла подвести и не оправдать ожидания инвесторов, и макроданные могли быть намного хуже (особенно это касается данных по незавершенным сделкам с недвижимостью и данным по запасам сырой нефти). Ну и, наконец, Председатель ФРС мог сказать что-нибудь жесткое и неопределенное, но он строго как и ожидалось произнес именно те слова, которые от него ждали участники рынка. И в итоге этот сложный паззл сложился в очень красивую вдохновляющую картину, на которой крупными буквами начертано — ВПЕРЕД И ВВЕРХ! Правда, не хватает одного маленького, но очень важного штриха, без которого дальнейший рост все же не представляется возможным. Это — конкретные договоренности между США и Китаем по поводу тарифов. Будут договоренности — будет открытый космос. А пока нам светит только полет на самодельном параплане на небольшой высоте. Однако, пока высота хоть и небольшая, но все равно приятно.

Если отбросить все политические и макроэкономические новости, то главным событием, привлекающим взгляды всех инвесторов, остается корпоративная отчетность прежде всего крупнейших мировых компаний, которые одна за одной отчитываются друг за другом. Главным забойщиком вчерашнего дня стала авиастроительная корпорация Boeing (BA, +6,25%), отчетность которой вышла еще до начала торгов и не оставила ни малейших шансов скептикам, сомневающимся в крутизне этой компании. И таким образом блестящая отчетность Boeing вполне органически дополнила супер позитивную реакцию участников рынка на вышедшую накануне отчетность Apple (AAPL, +6,83%). Но если уж акции грандов мировой экономики растут такими темпами, то что же тогда можно ожидать от более мелких компаний. +20% — легко и просто! Именно на столько выросла вчера капитализация относительно небольшой, но гордой и на самом деле всемирно известной компании Advanced Micro Devices (AMD, +19,95%).

Конечно, не обошлось вчера и без негатива. Главное разочарование вчерашнего дня — это, конечно, слабая отчетность одного из лидеров телекоммуникационного сектора — компании AT&T (T, —4,33%). Но, учитывая такую же слабую отчетность ее конкурента — компании Verizon Communications, можно констатировать проблемы во всей отрасли, а не в отдельно взятых компаниях. И проблемы эти, конечно же, связаны прежде всего с достаточно большими затратами на внедрение связи нового поколения 5G. Но все с другой стороны понимают, что это в принципе временные трудности.

Ожидания рынка 31 января

Вчерашняя пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла однозначно должна вдохновить инвесторов на новые покупки. На ближнем горизонте фактически не осталось туч, и только где-то в стороне висит большая черная туча американо-китайских торговых отношений. К счастью, она действительно пока висит в стороне. Но все может измениться сегодня-завтра. Если вчера все внимание было приковано к речи Пауэлла, то сегодня все будут ждать вестей с переговоров министра финансов США Стивена Мнучина и вице-премьера Китая Лю Хэ. И новости оттуда способны мгновенно изменить расклад сил и усилить или же повернуть вспять все рыночные движения.

Вышедшую сегодня ночью отчетность следует, наверное, признать смешанной. Главное разочарование — негативная реакция инвесторов на отчетность Microsoft (MSFT). Как это часто бывало в последние дни, участники рынка проигнорировали весь позитив от Microsoft и сосредоточились исключительно на негативе, который связан с нехваткой в 4-м квартале чипов под операционную систему Windows из-за срыва поставок со стороны компании Intel (INTC). Проблема эта, кстати, до сих пор не решена! В итоге, акции MSFT на пост-маркете малость подвалили, и потери к утру составляют чуть больше 2% к вчерашнему закрытию.

Но баланс плохого и хорошего все же сохраняется. Против негативной реакции на отчетность одного гранда мы увидели супер позитивную реакцию на отчетность другого не менее важного игрока мирового уровня. Это — Facebook (FB). У многих аналитиков были сомнения по поводу отчетности этой компании в связи со скандалами, которые сотрясали компанию в прошлом году. Но значительный рост прибыли и очень существенный приток новых пользователей снял все вопросы. Реакция на вышедшую отчетность со стороны инвесторов была бурной и мгновенной — рост более чем на 10% на пост-маркете к утру только усилился и достиг к полудню мск уже 12%.

Что же касается внешнего фона, то здесь тоже властвует сегодня умеренный позитив. Вернее, в Азии этот позитив можно признать уверенным, поскольку все азиатские индексы завершили день ростом более чем на 1%. А вот в Европе позитив пожиже. И даже кое-где индексы ушли в красную зону (Италия и Испания). Но все остальные зато уходить из плюса пока не собираются.

На торгах фьючерсами на основные американские индексы пока ситуация нейтральная. После вчерашней ударной концовки торгов участники рынка сегодня заняли выжидательную позицию. Никто никуда не спешит и, скорее всего, все будут ждать начала торгов и следить, подтянутся ли на рынок новые покупатели или нет. Хотя они после вчерашнего сигнала к покупкам со стороны ФРС должны появиться. И тогда мы увидим продолжение вчерашнего «банкета» с покупками по всему фронту бумаг. Но может быть не столь бурными и более обоснованными. А особое внимание сегодня следует обратить в первую очередь на акции General Electric (GE) и Amazon (AMZN). И та, и другая компания опубликует сегодня свою отчетность. Но если отчетность первой появится еще до начала торгов, то второй — уже по их окончанию.

Ну и, конечно же, весь день рынок будет ловить слухи и факты, доносящиеся с американо-китайских переговоров. Так что нужно держать «ушки на макушке» и прислушиваться к малейшему шороху — а то мало ли что?