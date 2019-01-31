В лидерах роста к середине дня пребывали привилегированные акции “Мечела” (+2,25%) и бумаги “Северстали” (+1,93%). В лидерах падения были котировки ТМК (-2,00%) и акции “Аэрофлота” (-0,87%).

С технической точки зрения акции “Аэрофлота” отступили от сопротивления 110,30 руб, которое помешало их росту ранее в январе. Индикаторы дневного графика при этом говорят о преобладании восходящего тренда и показывают неплохие объемы торгов в период роста, указывая на возможность скорого пробития указанной отметки с перспективой движения в район 115-119,50 руб. Пока же стоит частично зафиксировать краткосрочную прибыль, а наращивать “длинные” позиции при закреплении выше 110,30 руб.



