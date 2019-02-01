Американские биржевые площадки в четверг закрылись преимущественно ростом, S&P 500 продемонстрировал самый большой ежемесячный подъем с 2015 года. В лидерах акции Facebook (+10,82%) и General Electric (+11,65%).

Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,88%, закрывшись на отметке 2704,10 пункта, промышленный индекс Dow Jones потерял 0,06%, высокотехнологичный NASDAQ вырос на 1,37%. Индекс развивающихся рынков MSCI поднялся на 1,4%, обновив четырехмесячный максимум. Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на пять базисных пунктов — до 2,63%.

Позитив, пришедший от ФРС США, и отсутствие негативных новостей после завершения торговых переговоров между Соединенными Штатами и Китаем позволил индексу S&P 500 завершить первый месяц 2019 года на восьминедельных максимумах.

В своем Twitter Трамп написал, что переговоры проходят «хорошо», но окончательная договоренность не будет заключена до его встречи с главой КНР Си Цзиньпином. Ранее агентство «Синьхуа» сообщило о намерении китайских властей принять в марте закон, запрещающий принудительную передачу технологий, принадлежащих иностранным инвесторам.

Таким образом как минимум до марта, когда состоится очередное заседание американского регулятора и закончится срок торгового перемирия, основные раздражители рынков частично нивелированы. Однако расслабляться инвесторам рано, так как на фоне всеобщей эйфории риски замедления мировой экономики никуда не ушли. Так, опубликованные данные национальным институтом статистики Istat, говорят о том, что итальянская экономика впала в техническую рецессию.

Нефтяные котировки Brent по итогам прошедших торгов потеряли 0,62%, закрывшись на отметке $61,16.

Формальным поводом для снижения послужила информация, поступившая из неспокойной Венесеуэлы, где представители оппозиции заявили об отсутствии рисков для партнеров нефтяной компании PDVSA, попавшей под американские санкции.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 0,37%, закрывшись на отметке 2521,1 п. В настоящий момент локальная поддержка в индикаторе по-прежнему находится на отметке 2495 п. Локальное сопротивление расположено на 2536 пунктов. Поддержки во фьючерсе на индекс РТС находятся на уровнях 121000 и 119600 пунктов, сопротивления на 123000 п. и 124900 пунктов.

В четверг российская валюта завершила торги на отметке 65,40, прибавив 0,16% по отношению к американскому доллару.

Решение Федеральной резервной системы США взять паузу в цикле ужесточения монетарной политики является позитивным фактором для валют и долговых рынков emerging markets, которые в 2018 году ощущали серьезный отток ликвидности, а центральные банки большинства развивающихся стран были вынуждены повышать процентные ставки для защиты своих валют.

На данном этапе основная поддержка в паре рубль-доллар расположена на отметке 64,90 и при её проходе рубль сможет войти в диапазон 61-64.