Утром в пятницу фьючерсные контракты на ведущие индексы США торгуются разнонаправленно без значительных изменений. Вчера Доу Джонс символично просел на 0,06%, S&P 500 – вырос на 0,86%, а Nasdaq Composite – показал 1,37% роста.

Завершился второй раунд американо-китайских переговоров на уровне высоких чинов, непосредственно курирующих торгово-экономические вопросы. Присоединившийся к переговорам Трамп заявил, что планирует провести встречу с Си Цзиньпином, в частности, чтобы обеспечить поставки соевых бобов в Китай. Реакция инвесторов – нулевая.

Самое заметное событие недели произошло в среду – скачок фондовых индексов вверх на осторожных заявлениях главы ФРС о повышении ставок. В условиях внешних рисков (замедляющийся рост Китая) и внутренних сигналов (три месяца падения индекса доверия потребителя) Пауэлл придерживается политики «ждать и смотреть». Рынки трактуют сказанное однозначно – повышения ставок в ближайшее время не будет.

Что хорошо для акций, то плохо для валюты. Индекс доллара DXY провалился вниз до уровня 95,2. Упали доходности государственных облигаций на всех горизонтах: от месяца до тридцати лет.

Свою лепту в рост фондовых индексов внесли и выходящие корпоративные отчётности. Ряд приятных сюрпризов преподнесли технологические компании. Со своими проблемами начинают справляться Apple и Facebook, которые были попали под раздачу в прошлом году, Apple – на фоне сокращающихся продаж айфонов, Facebook – из-за падающих темпов прироста клиентской базы.

От крупных промышленных компаний хороших новостей не поступило (провал Caterpillar и DowDuPont), если не считать Boeing, выручка которого впервые в истории достигла $100 млрд. Побили прогнозы и большинство оборонных предприятий. Исключением стал производитель «томагавков» Raytheon, который негативным прогнозом по продажам в 2019 году потянул всю отраслевую группу вниз. Правда, уже на следующей неделе начнут обсуждаться будущие госзаказы на вооружения, что может вернуть акции к росту.

Сегодня квартальную отчётность публикуют энергетические гиганты Chevron и Exxon Mobil, а также конкурент Pfizer – фармацевтическая компания Merck. Нефтяники, несмотря на падение цен на нефть, держатся хорошо: акции ConocoPhillips и Valero Energy растут после публикации своих финансовых показателей, того же можно ожидать и от лидеров отрасли. Что касается Merck, то взгляд на отчётность – оптимистичный.

Во второй половине дня следует ожидать макроэкономическую статистику по рынку труда (уровень безработицы и занятость в несельскохозяйственном секторе) и из сферы производства (индекс деловой активности PMI).