Ну очень забавный в этот раз получается у нас сезон корпоративной отчетности! И нельзя сказать, что мы видим совсем уж выдающиеся финансовые показатели. Отнюдь нет! В прошлом году по итогам второго и третьего квартала было точно гораздо лучше. Но сейчас все настолько перепуганы прогнозами аналитиков о наступающей рецессии, что, по-видимому, уже никто ничего хорошего и не ждал. Но прогнозы прогнозами, а бизнес продолжает работать и, как видим, очень даже успешно.

Вчера дошла очередь до многострадальной General Electric (GE, +11,65%). Уж сколько раз ее хоронили за последние 2 года — и из индекса Dow Jones ее исключили, и Goldman Sachs опустил таргет по этим акциям ну совсем ниже плинтуса. Но вчерашняя отчетность от GE показала, что «курилка»- то жив! Нет, ничего выдающегося мы не увидели, и многие показатели оказались даже чуть хуже прогнозов, но уже сам факт, что компания получила прибыль и достаточно ясно видит пути своего развития, настолько вдохновили инвесторов, что они просто снесли с прилавка акции GE, покупая их фактически по любым ценам. В итоге акции GE продемонстрировали вчера самый большой рост, начиная с посткризисного 2009 года. И вполне возможно, что это только начало выхода этой компании из кризиса, и все хорошее у нее и ее инвесторов еще впереди.

Порадовал, конечно, вчера своих инвесторов и Facebook (FB, +10,82%). Может быть несколько неожиданно, но все же резкие движения и большие гэпы в акциях компания технологического сектора дело вполне привычное и поэтому это не столь удивительно, как в акциях промышленных монстров таких как, например, General Electric.

И все же картина не столь идиллична, как может показаться, если смотреть исключительно только на те компании, чьи акции улетают в «открытый космос». Есть и лузеры, и их тоже достаточно много. По итогам вчерашних торгов, в эту неприятную категорию неудачников попали все крупнейшие банки, которые подверглись дружной распродаже, и некоторые из них потеряли даже более 2% своей капитализации (Wells Fargo, Bank of America, The Goldman Sachs). Но в принципе в этом случае все понятно — в среду ФРС фактически прямым текстом объявила, что поднимать ставки в этом году не будет, а главными бенефициарами повышения ставок являются именно банки. И поэтому негативная волна не заставила себя ждать. Однако, скорее всего, это чисто локальная история и дальнейших распродаж не будет.

Ожидания рынка 1 февраля

Во всем виноват Китай! По крайней мере, если сегодня закроется в минусе, то именно на Китай можно свалить весь негатив. Правда, следует признать, что по итогам первой половины пятницы этого самого негатива не так уж много. Хотя он действительно связан с Китаем. И с Амазоном. Но на Китай валить все же проще.

Так в чем же виноват сегодня Китай? Ну, во-первых, в том, что он пошел на слишком маленькие уступки в переговорах по тарифам. Можно в противовес, конечно же, сказать, что вообще никто не ожидал, что Китай пойдет хоть на какие-то уступки. А ведь пошел! Но уступки эти пока чисто символические и явно не те, на которые рассчитывала американская сторона. Поэтому эти уступки пока можно расценивать лишь как жест доброй воли со стороны Китая. Рынки этот жест приняли и успокоились… пока… Но время — цигель-цигель… ай-лю-лю… тем более что у нас выпадает целая неделя в связи с празднованием китайского нового года. Так что для переговоров и принятия реальных решений по тарифам остается не так уж и много времени. Все это вместе можно пока рассматривать как умеренный негатив, и он безусловно будет учтен в текущем движении котировок на рынке.

Во-вторых, и это к сожалению всеми уже воспринимается как неизбежность, вновь вышла отвратительная статистика по китайской экономике. Промышленный PMI в декабре и так уже опустился ниже критически важной отметки в 50 пунктов. А по итогам января он ушел еще ниже, почти вплотную приблизившись к 48 пунктам. Как говорится, однако, тенденция… причем явно негативная!

Но кроме Китая настроение подпортил наш свежеиспеченный «триллионэр» (правда уже бывший) — компания Amazon (AMZN). Надежды на то, что эта компания опубликует супер отчетность, у участников рынка были очень и очень велики. В последние несколько дней акции этой компании безостановочно летели вверх именно на этих ожиданиях. Но… мирового лидера on-line торговли подвела его офф-лайн бизнес единица. Почти 2 года назад Amazon приобрел крупную розничную продуктовую сеть Whole Foods для укрепления своих позиций в целом в розничном сегменте. Но пока, судя по всему, эта сеть не помогает Amazon, а напротив тормозит его развитие. И это, несмотря на очень сильные показатели компании в целом, произвело на инвесторов неизгладимо негативное впечатление.

Акции Amazon сразу же после выхода отчетности нырнули вниз почти на 5% и продолжают «болтаться» где-то на этих же уровнях и сегодня с утра. Но и это было бы полбеды, но ведь Amazon это… Amazon! И он утянул за собой вниз весь технологический сектор. Фьючерсы на индекс NASDAQ уверенно стоят в красной зоне со снижением на 0,4% от вчерашнего закрытия. И пока, к сожалению, не видно, что может сегодня исправить ситуацию.

Поэтому после нескольких дней достаточно хорошего позитива ждем сегодня остановки повышательного движения и небольшой фиксации прибыли. Пока эта фиксация действительно совершенно небольшая — максимум в пределах 0,5%. Шансы на продолжение роста достаточно велики и будем надеяться, что после маленькой передышки мы увидим возобновление покупок уже в начале следующей недели.