Российский фондовый рынок, вопреки ряду опасений конца прошлого года, завершил январь уверенным ростом основных индексов. Рублевый индекс Мосбиржи увеличился на 6,4%, обновив исторический максимум, а долларовый РТС подскочил почти на 14%, в том числе благодаря ослаблению американской валюты, и достиг максимумов с апреля прошлого года.

Настроения как на мировых, так и на российских фондовых площадках в начале года заметно улучшились, что позволило “быкам” получить прибыль. Среди основных причин подобной динамики – смягчение риторики ФРС в отношении дальнейшего повышения процентных ставок, которое стало очевидно уже после первых выступлений Джерома Пауэлла в январе. Кроме того, рынки с надеждой ждали нового раунда торговых переговоров между США и Китаем, а также воодушевились восстановлением нефтяных цен от многолетних минимумов и в целом позитивным сезоном квартальных отчетностей. Для российского рынка актуальным фактором стал выход на второй план санкционной риторики – американские законодатели были слишком заняты внутренними вопросами и пытались возобновить работу правительства.

Рубль с первых чисел января перешел к уверенному укреплению против доллара и евро, отступив от психологически важных значений (70 руб и 80 руб соответственно). Не помешало росту даже возобновление ЦБ РФ покупок валюты для Минфина с середины месяца, а вот отскок нефтяных цен от минимумов и улучшение мирового аппетита к риску стали благоприятными факторами. Пара доллар/рубль снизилась на 6,1% и завершила месяц у отметки 65,50 руб, у минимумов с октября. Пара евро/рубль потеряла около 5,3%, опустившись к 75 руб, также в район минимумов с октября.

Нефтяные котировки, в свою очередь, отступили от многолетних минимумов и также завершили месяц существенным повышением. Цены на нефть WTI подскочили на 18,5%, в район 54 долл. В течение января котировки поднимались чуть выше 55 долл, к максимуму с ноября. Цены на нефть Brent выросли примерно на 13,1%, завершив месяц в районе 61 долл. В январе Brent преодолела отметку 63 долл, достигнув максимума с декабря. Благоприятное влияние на настроения оказал целый ряд факторов – ограничения нефтедобычи ОПЕК+ наконец вступили в силу, что само по себе прибавляло инвесторам оптимизма, так как данные за декабрь уже в основном свидетельствовали о более низкой мировой добыче. Кроме того, общее увеличение аппетита к риску и разгар политического кризиса в Венесуэле с последующим введением санкций со стороны США в конце месяца также дали о себе знать. “Быки” наконец смогли расправить плечи.

Чего ожидать? – Покупай, но проверяй

Технические факторы

Техническая картина по рублевому и долларовому индексам РФ в начале февраля складывается умеренно позитивной. Оба индикатора показали уверенный рост и, несмотря на это, все еще расположены на расстоянии от зон перекупленности недельных графиков. Тем не менее по рублевому индексу может сформироваться коррекционный сигнал – “медвежья” дивергенция с индексом RSI, которая предупреждает об опасности коррекции в район 2410-2450 пунктов, что было бы вполне закономерно у текущих вершин. Таким образом – “быкам” стоит быть настороже.

Валютные пары в январе подошли к минимумам, которые остановили их снижение в конце прошлого года (65 руб для доллара и 74 руб для евро), что является важным фактором. Отскок наверх от указанных значений может привести к формированию фигур “двойное дно”, свидетельствующих о перспективе возобновления долгосрочного восходящего тренда и возвращения к максимумам с 2016 года (выше 70 руб по доллару и 80 руб по евро). Способность закрепиться ниже 65 руб по доллару, напротив, откроет перспективу снижения к 64 руб, а далее – к 62 руб. Для евро преодоление 74 руб откроет дорогу к 72 руб.

Нефтяные котировки начинают февраль у максимумов прошлого месяца, которые определят краткосрочную динамику цен. Для нефти Brent ключевые сопротивления расположены у 64-65 долл, а для WTI – 55 долл. Преодоление указанных отметок откроет дорогу к 68,50 долл для Brent и к 58,50 долл для WTI. При этом на сформировавшуюся картину можно посмотреть и как на разворотную фигуру “голова и плечи”, а на сопротивления – как на линию шеи, закрепление выше которой открывает потенциал роста более чем на 10 долл. В случае отскока вниз от 64 долл и 55 долл цены на международный сорт могут вернуться к нижней границе недавнего диапазона, к 59 долл, а на американский – к 50 долл.

Таким образом, с технической точки зрения картина по рассмотренным активам (индексы РФ, рубль и нефть), с одной стороны, не препятствует дальнейшему росту, а с другой призывает “быков” к осторожности – котировки расположены у важных технических отметок, а их способность пойти выше пока под вопросом.

Фундаментальные факторы

С фундаментальной точки зрения ситуация для российских и зарубежных активов также не лишена факторов неопределенности. Вопрос с финансированием американского правительства пока был решен лишь на время, до середины февраля, поэтому не факт, что в этом месяце законодатели смогут вернуться к обсуждению антироссийских санкций. Затишье в санкционной тематике благоприятно для рубля и фондового рынка.

По ходу месяца одной из центральных тем также останутся торговые переговоры США и Китая – стороны до 1 марта должны прийти к соглашению, иначе Штаты ужесточат свою торговую политику. В Европе открытым остается вопрос с Brexit. Заседания американского и европейского центральных банков состоялись в январе, а вот ЦБ РФ в этом году впервые примет решение по ставке в феврале, а также будет постепенно наращивать объемы покупки зарубежной валюты – потенциально негативный для рубля фактор.

На нефтяном рынке будут ждать развития ситуации в Венесуэле – пока кризис в стране оказывает лишь локальную поддержку ценам. Кроме того, в феврале выйдут первые данные о добыче ОПЕК+ за январь, после вступления в силу соглашения о сокращении совокупного производства на 1,2 млн баррелей в день. Указанные факторы, наряду с сигналами о состоянии мировой экономики, определят способность нефтяных цен подняться выше ближайших сопротивлений.

Покупки на фондовом рынке РФ, по рублю и по нефти на текущих уровнях могут оказаться слишком рискованными, но вот уже открытые “длинные” позиции еще могут принести прибыль. Покупай, но проверяй по техническим уровням – нет ли вблизи ключевых сопротивлений, от которых может начаться нисходящая коррекция.