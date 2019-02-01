К середине торгов индекс МосБиржи подрастал на 0,26% до 2527,72 п., а РТС укреплялся на 0,08% до 1215,64 п. Решение ФРС отыграно, переговоры США и Китая подарили лишь надежду, а прочих поводов для продолжения роста нет. Отечественный рынок обнаружил себя в консолидации в конце недели. Нефть также успокоилась в новом диапазоне $60-62 за баррель Brent, так и не сумев пробить сопротивление в районе $63-63,4. Картину могут поправить, а, возможно, испортить, корпоративные отчёты, которые начнут выходить со следующей недели. До этого момента у рынка нет мотивации как для повышения, так и для существенного снижения. В лидерах дня оказались привилегированные акции «Башнефти», «НЛМК», «ММК» и En+. Среди самых слабых бумаг были «Фосагро», привилегированные акции «Татнефти», «РУСАЛ» и «Аэрофлот». Отечественный PMI в производственной сфере упал в январе до 50,9 п. с 51,7 п. в декабре. Активность вернулась к средним значениям. К середине торгового дня объём сделок на основной секции Московской биржи составил около 16 млрд рублей.

Сам рубль начал день с ослабления. Впрочем, схожая динамика наблюдалась и в других сырьевых валютах. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3995 рублей. Однодневная ставка MosPrime упала до 7,84%, недельная до 8,04%, а месячная до 8,24%. В очередном комментарии Банка России «Инфляционные ожидания и потребительские настроения» говорится о том, что инфляционные ожидания продолжили плавный рост в январе 2019 года. Впервые за долгие годы ожидаемая инфляция превысила ощущаемую, что можно связать с тем, что ускорение роста цен в декабре и начале января оказалось несколько выше, чем предполагали граждане. Тем не менее, в ЦБ отмечают, что профессиональные аналитики продолжают прогнозировать снижение темпов инфляции уже в II полугодии и возвращение её к уровню 4% в начале 2020 года. Соответственно, наше предположение, что уже в II полугодии ЦБ РФ может вернуться к снижению ставки пока находит подтверждение. С 1 февраля ЦБ РФ также увеличивает на 2,8 млрд рублей в день закупку валюты в рамках бюджетного правила, но торги пятницы указывают на то, что данный шаг не оказывает существенного влияния на динамику котировок.

Европейские индексы торговались в небольшом плюсе. Сомнения рынка вновь касаются будущих итогов торговых переговоров США и КНР, но и текущей статистики. Индекс производственной активности Caixin в Китае упал до 48,3 п., что является минимальным значением за три года. Индекс деловой активности в производственной сфере еврозоны составил 50,5 п., как и ожидалось. В Великобритании аналогичный показатель упал до 52,8 п. с 54,2 п. в декабре. Индекс потребительских цен в еврозоне снизил темпы роста до 1,4% в январе с 1,6% в декабре. Некоторые аналитики прогнозировали, что замедление состоится до 1,2%. В любом случае, рынки оказались в подвешенном состоянии после того, как очередной раунд переговоров США и КНР завершился без официальных объявлений итогов. Лишь президент Д. Трамп обещал скорую встречу с «другом» Си Цзиньпинем для заключения сделки.

Китайская статистика также отразилась на нефти, хотя снижение котировок было незначительным. Некоторую сбалансированность факторов обеспечивают свежие ограничения США по экспорту Венесуэлы, что привело к скоплению до 18 млн бар. в портах страны из-за отказа американских потребителей принимать нефть. В Европе тяжёлая венесуэльская нефть также особо не требуется.

Индекс доллара снижался на 0,09% до 95,218 п. NZD, CAD, AUD торговались в диапазоне +/- 0,15% против валюты США.

Перед стартом торгов в США фьючерсы на основные индексы преимущественно торговались в минусе, а потери NASDAQ доходили до 0,5%. Не успела компания Amazon отчитаться о сильном росте прибыли в IV квартале, как J.P. Morgan снизил прогнозную цену по бумаге на 16%. Схожая судьба постигла бумаги DowDuPont. Фармацевтическая Merck отчиталась по верхней планке ожиданий, производитель авионики Honeywell превзошёл ожидания. Торги в России, скорее всего, продолжатся в консолидационном режиме. Пока поводов для резких движений в какую-либо сторону нет. Рубль вполне спокойно пережил увеличение закупки валюты в рамках бюджетного правила, что усиливает надежды на относительную стабильность курса в ближайшие дни и недели.