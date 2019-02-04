Американские биржевые площадки в пятницу закрылись разнонаправленно на фоне результатов торговых переговоров между США и КНР, а также продолжающегося сезона отчета компаний. В аутсайдерах акции Amazon (-5,38%) и Walmart (-2,06%).

Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,09%, закрывшись на отметке 2706,53 пункта, промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,26%, высокотехнологичный NASDAQ снизился на 0,25%. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на шесть базисных пунктов — до 2,69%.

По итогам завершившегося 31 января в Вашингтоне очередного раунда американо-китайских переговоров по торговле наметился определенный прогресс. Китай пообещал нарастить импорт энергоресурсов и сельхозпродукции из США, а также в ближайшее время принять закон, запрещающий принудительную передачу технологий иностранным инвесторам.

Третий раунд переговоров между сторонами пройдет в середине февраля в Пекине. Американскую делегацию возглавят Роберт Лайтхайзер и министр финансов США Стивен Мнучин. Сейчас глобальная экономика переживает не лучшие времена, и эскалация торговой войны между Вашингтоном и Пекином может только усилить ее замедление. В связи с этим мировому сообществу остается надеяться на гибкость Китая и благоразумие США.

Нефтяные котировки Brent по итогам прошедших торгов выросли на 1,6%, закрывшись на отметке $62,90.

Позитивной динамике цен на "черное золото" способствовала информация о том, что 14 стран ОПЕК в январе сократили добычу рекордными темпами. Так, из-за санкций со стороны США Иран снизил добычу на 150 тысяч баррелей в сутки, а добыча в Саудовской Аравии снизилась на 450 тысяч баррелей в сутки. Всего совокупный объем снижения добычи странами ОПЕК в прошлом месяце составил 930 тысяч баррелей в сутки.

В свою очередь поддержку "быкам" оказала статистика по буровой активности от нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, согласно которой число нефтяных установок на прошлой неделе в США сократилось на 15 штук.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах прибавил 0,02%, закрывшись на отметке 2521,7 п. В настоящий момент локальная поддержка в индикаторе по-прежнему находится на отметке 2495 п., сопротивление расположено на 2536 пунктов. Поддержки во фьючерсе на индекс РТС находятся на уровнях 121000 и 119600 пунктов, сопротивления на 123000 п. и 124900 пунктов.

В четверг российская валюта завершила торги на отметке 65,50, потеряв 0,16% по отношению к американскому доллару. На данном этапе локальные поддержки в паре рубль-доллар расположены на отметках 65,40 и 65,20. Сопротивления находятся на 65,80 и 66,20.

В ближайшую пятницу Банк России озвучит решение по ключевой процентной ставке. Сейчас одной из приоритетных задач для российского регулятора, помимо сдерживания инфляции, является сохранение привлекательности отечественного долгового рынка. Пауза, взятая Федеральной резервной системой США в цикле ужесточения монетарной политики, напрямую повлияет на решение ЦБ РФ, который так же оставит ставку без изменения, сохранив ее на уровне 7,75%.