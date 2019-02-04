Банк России представил первый отчет по инфляционным ожиданиям после повышения ставки НДС в январе 2019 года. Инфляционные ожидания домохозяйств на 12 месяцев вперед показали лишь умеренный прирост на 0.2пп до 10.4% в январе. Банк России до сих пор не раскрыл качественные оценки опроса, при этом указал, что основными факторами роста ожиданий остаются цены на бензин, обесценения рубля и продуктовая инфляция, однако, повышение НДС все еще выступает второстепенной причиной.

В дополнение к традиционному опросу домохозяйств Банк России раскрыл инфляционные ожидания предприятий на 3 месяца вперед, что должно повысить прозрачность принятия решений регулятором. Баланс ответов предприятий, ожидающий повышенного роста цен в течение последующих 3 месяцев, подскочил до 18.9 в январе 2019 с 16.7 в декабре 2018 и 7.0 в январе 2018. Такая динамика отражает возросшую уверенность в ускорении инфляции. Более того, показатель января 2019 оказался даже сдержаннее, так как ожидания нефтегазовых компаний снизились из-за падения цен на нефть.

Текущий отчет посылает разнонаправленные сигналы для регулятора. С одной стороны, скачок ожиданий предприятий сигнализирует о потенциальном усилении вторичных эффектов на инфляцию. С другой стороны, отклик инфляционных ожиданий населения на повышение цен НДС сохраняется слабым. Таким образом, для полноценной картины и избавления от возможных шумов в данных необходимо посмотреть еще на несколько следующих отчетов. На этом фоне, мы полагаем, что Банк России займет выжидательную позицию на заседании в пятницу, сохранив ставку неизменной.