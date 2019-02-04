Внешний фон к текущему моменту складывается нейтральный. Поддержку быкам продолжают отказывать сообщения о позитивном ходе торговых переговоров между США и Китаем. Рынок надеется, что странам удастся прийти к консенсусу до дедлайна 1 марта, и давление на рост мировой экономики сойдет на нет.

Азия закрыла день без единой динамики. Японский Nikkei поднялся на 0,46%, гонконгский Hang Seng остался на месте. На этой неделе Китай празднует Новый год по лунному календарю, и торги на биржах проводится не будут. Сегодня уже не работают площадки континентального Китая, а в Гонконге укороченная торговая сессия. Европейские индексы курсируют в красной зоне.

Американские фьючерсы с утра консолидируются вблизи уровней закрытия торгов на прошлой неделе. В пятницу S&P 500 смог незначительно подрасти благодаря покупкам в бумагах нефтегазовых компаний. Однако подъем сдерживали продажи в акциях Amazon – инвесторам не понравился прогноз выручки в текущем квартале: $56-60 млрд против ожидаемых рынком $60,7. Сегодня уже после закрытия рынка свой квартальный отчет опубликует Google. Прогноз прибыли на акцию: $10,86.

Нефтяные котировки смогли подняться выше $63 за баррель марки Brent. Снижение буровой активности в США, санкции против венесуэльской PDVSA, а также сокращение добычи странами ОПЕК+ толкает цены на черное золото вверх.

Торги на российском рынке проходят в небольшом плюсе. После уверенного роста и взятия исторического максимума на прошлой неделе инвесторы не спешат продолжать покупки широким фронтом. Осторожность вызвана неуверенностью участников в продолжении роста на мировых площадках ввиду отсутствия новых позитивных драйверов. В то же время, поддержку же оказывает рост нефтяных котировок, а также слабеющий рубль. Подрастают тяжеловесы – «металлургия и добыча» и «нефть и газ».

Индекс МосБиржи прибавляет 0,2% и курсирует на уровне 2525 п. Техническая картина остается прежней: ближайшим уровнем сопротивления выступает диапазон 2540-2585 п., уровень поддержки расположен на отметке 2500 п.

Уверенный подъем сегодня демонстрируют бумаги сектора «металлургия и добыча». Локомотивом стали акции Русала, которые прибавляют более 3%. Рост спровоцирован новостями о возможном включении бумаг в индексы MCSI. Подъем более 1% демонстрируют бумаги Северстали, в плюсе акции Мечела и ММК.

Еще один тяжеловес – сектор нефти и газа растет на 0,3%. Здесь в лидерах оказались акции Лукойла, которые продолжает поддерживать программы обратного выкупа. Покупают также «префы» Башнефти и Татнефти. Согласно нашим прогнозам дивидендная доходность по этим бумагам в ближайшие 12 месяцев превысит 11%.

Аналогичный темп роста сегодня демонстрирует отраслевой индекс энергетического сектора. Уверенно прибавляют акции МРСК Центра/Волги/Северо-Запада/Сибири.

Отраслевой индекс транспортного сектора растет на 0,7% благодаря покупкам в акциях Аэрофлота, НМТП и Трансконтейнера.

Хуже рынка сегодня смотрятся представители сектора химии и нефтехимии, а также финансовые компании.