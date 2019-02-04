Еще одна неделя в плюс фондовому рынку, которая была очень непростой. Концентрация новостей, которые могли бы изменить ситуацию, превышала все допустимые пределы — это и серьезные макроданные, и данные по нефти, и заседание FOMC, и, наконец, встреча вице-премьера Китая Лю Хэ с министром финансов США Стивена Мнучина по поводу тарифов. Плюс квартальная отчетность от фактически всех грандов (за исключением Alphabet (GOOGL)) американской и мировой экономики. К величайшему счастью, столь массированная бомбардировка сознания инвесторов информацией прошла без ощутимых потерь. Даже более того, если смотреть на итоги прошедшей недели, то картина чисто технически выглядит очень даже оптимистично. Индексы или пробили (S&P500) или же готовятся пробить (DJIA-30) важные уровни сопротивления и в принципе готовы идти выше. По крайней мере, особых технических препятствий на их пути уже нет.

Если же рассматривать ситуацию на секторальном уровне, то и здесь картина складывается вполне оптимистичная. Все без исключения сектора показывают положительную динамику в большей или меньшей степени. Максимальный рост по итогам недели продемонстрировали акции потребительского сектора, подорожавшие в среднем на 3,2%. Здесь, конечно, большое спасибо компании Apple (AAPL), акции которой после выхода отчетности взлетели более чем на 8% и именно они тянули за собой весь потребительский сектор.

А вот хуже всех обстояли дела в финансовом секторе, акции которого выросли в среднем за прошедшую неделю лишь на 0,9%. Но и тут все вполне объяснимо, поскольку отказ ФРС от дальнейших планов по повышению процентной ставки в первую очередь отразится на росте прибылей крупнейших банков. Вот инвесторы и занервничали!

И все же в целом, за редким исключением, неделя выдалась весьма позитивной. Обрадовали участников рынка не только те компании, которые всегда и привычно радуют (типа Apple (AAPL) или Boeing (BA)), но также и те, от кого никаких особых сюрпризов в принципе не ждали. Из «грандов» к этой категории на этот раз можно было бы отнести Facebook (FB), от которого ждали скорее неприятных вестей, а он взял и вопреки всему показал прекрасный рост и прибыли, и прироста количества новых пользователей. Еще более радостным событием стала отчетность от General Electric (GE), после выхода которой наверняка многие инвесторы вздохнули с облегчением — наконец-то! Наконец-то компания порадовала всех после 2-х годичного и уже казалось бы нескончаемого провала. Прошедший январь оказался намного лучше, чем прогнозировали многие аналитики.

ОЖИДАНИЯ РЫНКА 4 ФЕВРАЛЯ

Когда весь мир с нетерпением ждет, чем же завершится торговая война между Китаем и Америкой (если вообще завершится), китайцы спокойно «вываливаются» из делового ритма и начинают недельное празднование своего Лунного Нового Года. Так что теперь американским инвесторам придется самим нести всю тяжесть ответственности за принятие инвестиционных решений. Поэтому сегодня они пытаются переложить этот нелегкий труд на футболистов, которые в прошедшие выходные разыграли Супербоул. Как говорят приметы, а также печально известный Super Bowl Predictor, если финал выигрывает команда из старой Лиги Американского футбола, то фондовый рынок обычно снижается в течение года. Так вот финал выиграли Patriots именно из этой лиги! Ну и что теперь делать? Все продавать?

Шутки шутками, но ведь народ-то верит. Остается только надеяться, что китайцы после празднования своего нового года будут более покладистыми и смогут договориться с Трампом о тарифах.

Настрой на рынках в начале текущей недели очень и очень настороженный и создается впечатление, что участники рынка немного дезориентированы. Главные события прошли на прошлой неделе, а куда двигаться дальше — не понятно. Технически — похоже вверх. Но вверх достаточно страшно. Без решения о тарифах сильно расти явно не хочется. И все же пока на рынке с очень большой вероятностью будут преобладать нейтрально-оптимистичные настроения.

Главным событием сегодняшнего дня станет выход отчетности от последнего мега монстра американской экономики — компании Alphabet (GOOGL). Amazon (AMZN) в пятницу, к сожалению, подпортил настроение инвесторам. И поэтому сегодня все надеются, что GOOGLE выправит ситуацию. Отчетность выйдет уже после окончания торгов, поэтому сможет он это сделать или нет, мы узнаем уже фактически завтра.