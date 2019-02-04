К середине торгового дня понедельника российские фондовые индексы вышли в небольшой плюс, а рублевый индикатор обновил годовой максимум. Индекс Мосбиржи к 14.40 мск вырос на 0,57% до 2536,09 пункта, а индекс РТС увеличился на 0,50%, до 1217,29 пункта. Рубль к середине дня немного ослаб против доллара и евро. Доллар находился чуть выше 65,50 руб, а евро – чуть выше 75 руб.

Эмитенты

В лидерах роста к середине дня пребывали привилегированные акции “Башнефти” (+1,66%) и котировки “Северстали” (+1,42%). В лидерах падения были акции “Алросы” (-0,70%) и бумаги “Полюса” (-0,42%).

Акции “Северстали” продолжают восходящее движение, находясь в зоне краткосрочной перекупленности. ADX при этом указывает на силу “бычьего” тренда, а котировки преодолели сопротивление 1020 руб, которое в ноябре было нижней границей краткосрочного диапазона. Если акциям удастся устоять выше, стоит ждать роста к следующему важному сопротивлению 1050 руб. Открытие новых краткосрочных “длинных” позиций у текущих отметок рискованно из-за опасности начала нисходящей коррекции, но имеет смысл держать те, что были открыты ранее.

Внешние факторы

Внешний фон к середине дня складывается нейтральный. Нефтяные котировки, после попыток роста в течение дня, отступили от максимумов сессии и изменяются разнонаправленно, в пределах 0,5%. Цены на нефть WTI держатся выше 55 долл, а цены на нефть Brent – выше 63 долл, ранее достигнув новых максимумов текущего года. Поддержку котировкам оказывает политический кризис в Венесуэле, признаки замедления буровой активности в США и сокращение нефтедобычи ОПЕК+.

Торги в Европе проходят на умеренно пессимистичной ноте. Индекс Euro Stoxx 50 недавно снизился примерно на 0,4% после повышения пятницы. Статистика при этом показала замедление производственной инфляции еврозоны в декабре с 4% до 3% г/г (ожидалось +3,1%).

Фьючерс на индекс S&P500 прибавляет менее 0,1%. Пока что у рынков нет важных драйверов движения, а на выходных в СМИ появилась информация о возможной встрече лидеров США и КНР для торговых переговоров в последних числах февраля.

События дня: заказы в обрабатывающей промышленности США в ноябре (18.00 мск). Квартальную отчетность представит Alphabet.

Техническая картина и прогнозы

Фондовые индексы РФ и рубль в первой половине дня не показали единой динамики. Рублевый индикатор обновил годовой максимум, поднявшись до 2537 пунктов, в то время как рубль был склонен к небольшому снижению. Основную поддержку российским рынкам оказывают высокие цены на нефть, в то время как настроения на мировых фондовых площадках сейчас скорее неоднозначны. Во второй половине сессии наиболее важным ориентиром для отечественных бирж останутся нефтяные котировки.