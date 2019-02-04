До конца торговой сессии индекс МосБиржи может выйти на новые исторические уровни.

Европейские биржевые индексы в понедельник торгуются разнонаправленно, следуя за динамикой американских фондовых площадок. Немецкий индекс DAX теряет 0,31%, французский CAC40 падает на 0,51%, британский FTSE растет на 0,27%. Фьючерс на американский индекс широкого рынка S&P 500 торгуется в «зеленой зоне», прибавляя в пределах 0,1%.

Позитив, пришедший от ФРС США, и отсутствие негативных комментариев со стороны администрации Белого Дома после завершения торговых переговоров между Соединенными Штатами и Китаем позволили индексу S&P 500 завершить январь на восьминедельных максимумах. Таким образом, до марта, когда состоится очередное заседание американского регулятора и закончится срок торгового перемирия, основные раздражители рынков частично нивелированы и на данном этапе инвесторы могут всецело сосредоточится на сезоне корпоративной отчетности компаний.

Сегодня российский рынок торгуется на мажорной ноте, рублевый индикатор МосБиржи растет на 0,5%, в лидерах роста акции RUSAL (+3,82%) и МРСК ЦП (+2,8%) в аутсайдерах бумаги ЧЗПСН (-1,77%) и ЛСР (-0,79%). Фьючерс на индекс РТС прибавляет 0,63%. На данном этапе поддержки находятся на уровнях 121000 и 119600 пунктов, сопротивления на 123000 п. и 124900 пунктов.

Российская валюта теряет 0,17%, торгуясь вблизи отметки 65,6 по отношению к американскому доллару. На данном этапе локальные поддержки в паре рубль-доллар расположены на отметках 65,40 и 65,20. Сопротивления находятся на 65,80 и 66,20.

В пятницу 8 февраля Банк России озвучит решение по ключевой процентной ставке. Сейчас одной из приоритетных задач для российского регулятора, помимо сдерживания инфляции, является сохранение привлекательности отечественного долгового рынка. И пауза в цикле ужесточения монетарной политики, взятая Федеральной резервной системой США, напрямую повлияет на решение ЦБ РФ, который также оставит ставку без изменений, сохранив ее на уровне 7,75%.

Рынок нефти

В понедельник нефтяные котировки прибавляют 0,21%, пытаясь закрепиться над уровнем $63 за баррель по эталонному сорту Brent. Цена фьючерсного контракта позитивно реагирует на статистику по буровой активности от нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, согласно которой число нефтяных установок в США на прошлой неделе сократилось на 15 штук. В свою очередь, поддержку ценам на «черное золото» оказывает информация о том, что 14 стран, входящих в ОПЕК, в январе сократили добычу рекордными темпами. Так, совокупный объем снижения добычи странами ОПЕК в прошлом месяце составил 930 тысяч баррелей в сутки.

Прогноз

До конца торговой сессии индекс МосБиржи может выйти на новые исторические уровни.