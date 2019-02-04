Ключевые риски, связанные с замедлением роста мировой экономики, торговой напряженностью между США и Китаем и потенциальной рецессией в ведущих экспортных экономиках (таких как еврозона и Япония), были в значительной мере отыграны инвесторами еще в прошлом году, благодаря чему с началом нового года конъюнктура глобальных рынков акций начала постепенно улучшаться. Как отмечает Goldman Sachs, за последние 20 лет объем японского экспорта в процентном отношении к ВВП вырос почти в два раза, достигнув 20%, в то время как доля США в нем сократилась вдвое. В то же время доля Китая заметно выросла. По оценкам Goldman Sachs, замедление экономики Китая на 0,15 пп может привести к снижению темпов роста экономики Японии на величину до 0,20 пп.

Поступающие экономические данные из США пока были довольно хорошими. В частности, опубликованный в прошлую пятницу отчет по рынку труда оказался лучше ожиданий, несмотря на связанные с погодными условиями факторы и временную приостановку работы правительства. Определенные препятствия для рынка акций создают опасения инвесторов относительно снижения темпов роста корпоративных прибылей в США (особенно в нефтегазовом и технологическом секторах) и снижение показателей рентабельности. Хотя стоит отметить, что этот январь стал самым лучшим первым месяцем года за период с 1987 г.

Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ISM за январь вырос с 54,3 до 56,6, показав значительное увеличение количества новых заказов наряду со снижением индекса цен до 49,6 с 54,9 (что свидетельствует о снижении цен на сырье – впервые почти за три года). По данным ISM, значение январского индекса соответствует темпам роста реального ВВП в годовом выражении на уровне 4%.

На этом фоне произошедшее смягчение позиции ФРС определенно благоприятно для рынков, хотя поступающие макроэкономические данные, вероятно, дают повод некоторым наблюдателям допускать возможность очередного повышения ставки (впрочем, значение 12-месячной ставки LIBOR сейчас ниже 3,00%). Для FOMC аргументом в пользу повышения могло бы стать ускорение инфляции, но признаков этого пока не видно. На наш взгляд, FOMC пока останется в роли наблюдателя. Смягчение позиции регулятора снижает риск рецессии в США в текущем году, учитывая, что реальная ставка по федеральным фондам сейчас лишь немногим выше нуля. Как отмечает агентство Bloomberg, рецессии в США за последние 50 лет никогда не происходили на фоне таких низких реальных процентных ставок.

Доллар пока относительно устойчив, а курс EURUSD с начала октября держится в сравнительно узком диапазоне между 1,1200 и 1,1600. В более долгосрочной перспективе давление на доллар могут оказать такие факторы, как рост дефицита бюджета США, приближающегося к отметке в триллион долларов, и продолжающееся увеличение федерального долга.

Между тем доллар заметно слабеет по отношению к юаню. Курс USDCNY в настоящий момент находится вблизи 200-дневной скользящей средней на отметке 6,73. Новости о ходе торговых переговоров между США и Китаем все более обнадеживают, и инвесторы, по-видимому, рассчитывают на достижение хоть какого-то «перемирия» к 1 марта, когда США должны повысить с 10% до 25% пошлины на китайский импорт (речь идет о товарах на сумму 200 млрд долл. в год). Данные индексов PMI по-прежнему указывают на ослабление экономической активности в Китае, особенно в производственном секторе. В частности, совокупная прибыль промышленных предприятий страны продолжает сокращаться, хотя не исключено, что ситуация уже приближается к низшей точке, и в ближайшие месяцы показатель начнет улучшаться. Между тем у китайских властей есть достаточно оснований для расширения монетарных и фискальных стимулирующих мер. В этой связи интересно отметить, что китайские фондовые рынки показывают все больше признаков консолидации. Индекс акций MSCI EM может продолжить рост на фоне смягчения риторики Федрезерва и ослабления доллара.

Возможно, инвесторов должно больше беспокоить замедление роста экономики в еврозоне. Неопределенные экономические перспективы сдерживают рост европейских рынков акций. Еврокомиссия на текущей неделе представит свои обновленные экономические прогнозы, которые едва ли будут исполнены оптимизма. Значительное снижение темпов роста уже показывает Германия, крупнейшая в регионе экономика-кредитор и один из ведущих мировых экспортеров. Опубликованные на прошлой неделе данные о размере ВВП Италии указывают на то, что экономика страны находится в состоянии технической рецессии, которая, скорее всего, еще больше укрепит стремление коалиционного правительства противостоять давлению в бюджетной сфере со стороны Брюсселя. Наибольшая доля итальянских кредитных обязательств приходится на французские банки, в то время как банковская система самой Италии контролирует значительный объем локального суверенного долга.

ЕЦБ, похоже, пока не готов признать риск потенциальной рецессии, однако рано или поздно наверняка будет вынужден возобновить программу количественного смягчения и до конца текущего года сохранять отрицательные процентные ставки. Заметим, что для экономик стран еврозоны негативные последствия «Брекзита без сделки», вероятность которого участники рынка оценивают в 10%, могут оказаться более серьезными, чем для экономики самой Великобритании, объем экспорта в которую из стран валютного союза больше, чем в обратном направлении. Хотя в силу своих торговых связей с ЕС избежать замедления британской экономике будет сложно, пока что она демонстрирует гораздо большую устойчивость, чем предполагали многие про-европейски настроенные комментаторы. К слову, решение Nissan вывести из Великобритании часть своего производства в большей степени связано с недавней торговой сделкой между ЕС и Японией, условия которой делают для Nissan более выгодным вернуть производственные мощности в Японию с целью последующего беспошлинного экспорта готовых автомобилей в Европу. Между тем, как ожидают участники рынка, на завершающемся в этот четверг заседании Банк Англии оставит процентную ставку без изменений, несмотря на то, что, согласно последней макроэкономической статистике, занятость в стране находится на рекордно высоком уровне, а темпы роста реальных зарплат достигли 10-летнего максимума.

В отсутствие игроков из Азии, большинство рынков которой на этой неделе находится на праздничных каникулах, ситуация на глобальных финансовых рынках в ближайшие дни, скорее всего, будет стабильной. Федрезерв, заявивший о гибком подходе к определению курса монетарной политики, старается избегать шагов, способных спровоцировать масштабные продажи на рынке и, как следствие, вызвать ухудшение финансовых условий. Положительное разрешение торгового спора между США и Китаем к концу этого месяца поддержало бы фондовые рынки, позволив завершить квартал на позитивной ноте. Эпицентром волатильности, вероятно, будет еврозона с ее нестабильной ситуацией в политической и экономической сферах. 23 мая пройдут выборы в Европарламент, по итогам которой евроскептики, скорее всего, укрепят свои позиции. В этих условиях ЕЦБ стоило бы последовать примеру ФРС, взяв на вооружение тот же гибкий подход к монетарной политике.