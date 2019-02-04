Внешний фон: немецкий DAX —0,4%; японский Nikkei +0,46%; китайский рынок всю неделю работать не будет в связи с празднованием Нового Года по Лунному календарю. Американские фондовые фьючерсы консолидируются на премаркете. В пятницу ключевые индексы закрылись в разнонаправленном формате, за неделю S&P 500 прибавил 1,6%. S&P 500 закрепился выше сопротивления 2700 пунктов. Теперь локальная цель переместилась на 2790 пунктов. На откате ближайшая поддержка – 2670 пунктов.

Позитивные факторы

США и Китай. Накануне Дональд Трамп заявил о «хорошем шансе» добиться торгового соглашения с КНР. В противном случае с 1 марта Штаты повысят тарифы на импорт $200 млрд китайской продукции с 10% до 25%.

Перспективы монетарной политики ФРС. По словам главы ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари, Джером Пауэлл приходит к мысли о том, что необходимо дождаться устойчивого повышения заработных плат и потребительских цен, прежде чем продолжить увеличение процентных ставок.

В декабре потребительская инфляция в США составила 1,9% годовых, замедлившись с июльских 2,9% годовых. В рамках ключевого отчета по рынку труда за январь динамика среднего почасового уровня заработных плат снизилась в 3,3% до 3,2% годовых.

Риски

Отчетность корпораций. По данным исследовательской организации FactSet, аналитики снизили оценку консолидированной прибыли на акцию S&P 500 на I квартал на 4,1%. Теперь предполагается 0,8% сокращение показателя. Если прогноз материализуется, то это станет первым снижением со II квартала 2016 г. После закрытия торгов в США с квартальными отчетами выступят Alphabet (GOOGL) и Gilead Sciences.

Замедление мировой экономики. Динамика индекса потребительских цен еврозоны в декабре замедлилась с 4% до 3% годовых, относительно ноября PPI снизился на 0,8%. Ранее Марио Драги заявлял, что экономика региона нуждается в стимулировании для восстановления инфляции.

Shutdown может возобновиться. Шатдаун в США завершился 25 января посредством временного соглашения. Дональд Трамп намерен отстоять $5,7 млрд, необходимых для строительства стены на границе с Мексикой. Это тот самый спорный момент, из-за которого в конце декабря не был принят законопроект о финансировании госучреждений. По мнению Трампа, Конгресс вряд ли достигнет компромисса до 15 февраля, когда истечет срок временного финансирования правительства.