По итогам прошедшей торговой сессии американские биржевые индикаторы закрылись ростом на фоне промышленного и технологического секторов.

Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,68%, закрывшись на отметке 2724,87 пункта, промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,7%, высокотехнологичный NASDAQ вырос на 1,15%. Индекс развивающихся рынков MSCI потерял 0,3%, продемонстрировав снижение впервые за пять дней. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на четыре базисных пункта — до 2,72%.

Позитив от ФРС США, взявшей паузу в цикле ужесточения монетарной политики, и отсутствие негативных комментариев со стороны Белого Дома по поводу прошедших в Вашингтоне торговых переговоров между США и Китаем позволяют инвесторам сосредоточиться на продолжающемся сезоне отчетов американских компаний.

В последние несколько дней S&P 500 пытается закрепиться над уровнем 2700 п., и если в ближайшие дни индекс не сдаст свои позиции, то следующей целью роста будет 2790-2800 пунктов.

В понедельник нефтяные котировки Brent впервые с ноября 2018-го превысили отметку в $63,50, однако по итогам дня снизились на 0,14%, закрывшись на отметке $62,78.

Тем не менее, при сохранении позитивных настроений на американских биржах поддержку ценам на "черное золото" в среднесрочной перспективе будут оказывать такие факторы, как приостановление повышения ставки Федеральной резервной системой США, события в Венесуэле и относительный прогресс в переговорах Китая и США.

Сейчас для продолжения роста в район $65, фьючерсному контракту Brent нужно закрепиться над уровнем $63.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах после небольшого обновления исторического максимума растерял большую часть роста и закрылся на отметке 2523,52 п. В настоящий момент локальная поддержка в индикаторе находится на отметке 2519 п. и основная на 2495 п. Поддержки во фьючерсе на индекс РТС все так же находятся на уровнях 121000 и 119600 пунктов, сопротивления на 123000 п. и 124900 пунктов.

На старте новой недели российская валюта завершила торги на отметке 65,59, потеряв 0,13% по отношению к американскому доллару. На данном этапе локальные поддержки в паре рубль-доллар по прежнему расположены на отметках 65,40 и 65,20. Сопротивления находятся на 65,80 и 66,20.

Повышенная волатильность нефтяных котировок и слабая динамика валют развивающихся стран не дали рублю поводов проявить силу. Ко всему прочему, на курс национальной валюты продолжает давить бюджетное правило, и для очередной попытки укрепления рублю нужно больше позитива с внешних и сырьевых площадок.