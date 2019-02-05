Вчера российский рынок акций вновь пытался подрасти и даже переписал исторический максимум. Однако, отобедав, продавцы активизировались, и к вечеру увели Индекс Мосбиржи на уровень открытия.

После нашего закрытия Америка сильно подросла, но сегодня с утра фьючерсы на американские индексы торгуются в минусе. На уровне вчерашнего закрытия находится и нефть. Азия также не дает однозначного сигнала на открытие нашего рынка: Китай и Гонконг празднуют свой новый год, фондовая Япония падает, а Австралия растет.

Сегодня Индекс Мосбиржи еще может попытаться сходить наверх, но дневной график явно дает понять, что силы «быков» заканчиваются и вот-вот на безыдейном рынке продавцы возьмут власть в свои руки.

Придать новый импульс покупкам мог бы дать прорыв нефтью отметки 63 доллара, что дало бы шанс на реализацию фигуры «перевернутая голова-плечи» с целью движения в район 70 долларов за баррель. Однако вчера все попытки закрепиться выше сопротивления окончились неудачей. Сегодня мы также не видим драйверов, которые могли бы выбить нефть из коридора 60,5-63 доллара.

Сегодня опубликуют отчеты за прошлый год «Северсталь» и «Роснефть». Первую бумагу мы уже давно рекомендовали включить в портфель. А вот с «Роснефтью» стоит проявлять повышенную осторожность: несмотря ни на какие финансовые показатели не стоит забывать про долг венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA в размере порядка 6 млрд долларов перед «Роснефтью». Вероятность возврата этих средств тает с каждым днем.

Не очень понятны причины снижения Сбербанка. Возможно, Сбер отыгрывает опасения ЦБ и агентства Fitch о рисках перегрева рынка необеспеченных банковских кредитов населению. Но есть и версия о том, что последние дни хуже рынка акции крупнейшего банка выглядят из-за прекратившегося притока средств западных инвесторов. В любом случае динамика Сбера наводит на мысль, не пора бы начать фиксацию прибыли…

Не ждем сегодня особых движений в паре доллар-рубль, которая вчера подросла на 0,15% и ушла чуть выше отметки 65,5. Пока не видно драйверов, способных вновь отправить российскую валюту на штурм отметки 65, хотя фундаментально рубль должен стоить намного дороже нынешнего уровня.