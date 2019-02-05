Начало дня на российском рынке оказалось вполне позитивным. Оператор индексов MSCI заявил о том, что бумаги «РусАл» (+4,83%) и En+ (+5,14%) могут вернуться в индексы MSCI Russia после того, как с компаний были сняты американские санкции. Как минимум интерес к бумагам могут вновь начать проявлять международные фонды. В акциях «ВТБ» (+1,13%) позитивная динамика на фоне заявлений главы организации А. Костина о стратегии развития, а также о низких рисках каких-либо серьёзных санкций против отечественных крупнейших банков. Благодаря этому индекс МосБиржи смог взобраться до рекордной отметки 2537 пунктов. Днём рынок ещё поддерживала нефть, которая в моменте поднималась выше $63,6, но к вечеру оптимизм участников торгов заметно упал, а отчёт «Аэрофлот» добавил негатива. Прибыль компании по РСБУ в 2018 году упала в 10,2 раза до 2,8 млрд рублей, а в IV квартале вовсе получился убыток в 12,8 млрд рублей. В лидерах роста и падения также оказались: «Русгидро» (+3,35%) и «МРСК ЦП» (+2,95%), а также «АЛРОСА» (-1,73%) и X5 Retail Group (-1,57%).

Не обошлось и без приятных сюрпризов. ВВП РФ в 2018 году вырос на 2,3%, хотя прогнозы говорили о диапазоне 1,5-2,0%. Впрочем, если изучить статистику грузоперевозок по железным дорогам и отгрузки в портах, то подобный рост вполне становится возможным. Активность в этот день была ниже обычного. К закрытию дня объём сделок на основной секции Московской биржи составил около 26,73 млрд рублей.

Сам рубль оказался под небольшим давлением, но это было свойственно всем сырьевым валютам. Впрочем, ослабление наблюдалось лишь против доллара, а не евро. Нефть не смогла закрепиться выше $63 и попробовала на вкус снижение. Однако и это направление не было поддержано спекулянтами. Увеличение объёмов закупки валюты в рамках бюджетного правила пока не оказывает существенного влияния на курс. Во многом это происходит из-за ожиданий статистики по инфляции за январь. Консенсус прогноз говорит о том, что рост показателя может составить 5,2% по сравнению с 4,3% на конец декабря. Если же разогрев инфляции окажется более значимым, то вероятность изменения ставки ЦБ РФ на ближайшем заседании станет гораздо весомее. Соответственно, в краткосрочном плане это может негативно сказаться на рынке ОФЗ, а через него уже отразиться на рубле.

Интерес к бумагам высокотехнологичного сектора вновь помог американским индексам закрыть день в плюсе. Во многом интерес к таким бумагам был спровоцирован новостями о том, что производитель программного обеспечения Ultimate Software Group Inc. будет куплена группой инвесторов за наличные в размере $11 млрд. Facebook отметила свой первый юбилей ростом на 2,14%. В акциях Apple оптимизм в связи с широкой дискуссией по поводу потенциала компании за пределами продаж устройств. Впрочем, все разговоры об экосистеме Apple могут быстро закончится тогда, когда продажи устройств начнут резко падать, но на текущий день бумаги выросли на 2,84%. Рынок также продолжил отрабатывать снижение жёсткости ФРС. Объём промышленных заказов в США снизился в ноябре на 0,6% при ожиданиях снижения на 0,2%. По итогам торгов DJIA вырос на 0,7% до 25239,37 п., а S&P 500 поднялся на 0,68% до 2724,87 п.

Активность в Азии была низкой по причине новогодних праздников в ряде стран. Резервный банк Австралии сохранил ставку на уровне 1,5%, что позитивно отразилось на акциях. В Японии рынок попытался расти, но продавцы всё же оказались сильнее. Корпорация Panasonic снизила прогноз по финансовым показателям на текущий год. Региональная статистика также не отличалась позитивом. Австралийский индекс деловой активности в сфере услуг упал в январе до 44,3 п. с 52,1 п. в декабре. Импорт Австралии упал в декабре на 6%, а экспорт на 2%. К 8:40 мск Nikkei 225 – 20834,12 п. (-0,24%).

Нефть торговалась в плюсе. Канцлер ФРГ А. Меркель выступала в Токийском университете и высказалась в поддержку отказа от угольной энергетики в 2038 году. Она также отметила, что реализация данного плана потребует увеличения поставок природного газа. Wall Street Journal пишет о том, что производство нефти в Венесуэле резко снижается из-за наложенных американских санкций. Хранилища переполняются, но у страны нет возможности обеспечить поставки на внешние рынки. Поэтому падают как объёмы поставок, так и добыча. В Reuters также подсчитали, что производство в OPEC сократилось в январе больше запланированного из-за более сильного падения добычи в Ливии и Иране. Фактически сокращение составило 890 тыс. баррелей в сутки до 30,98 млн баррелей ежедневной добычи. Согласно договору OPEC+, доля OPEC в сокращении производства должна была составить 0,8 млн баррелей без учёта Ирана и Ливии. И немого о золоте. Резервы SPDR Gold Trust сократились в понедельник с 817,40 тонн до 813.29 тонн. К 9:00 мск Brent — $62,71 (+0,32%), WTI — $54,75 (+0,35%), золото — $1319,4 (+0,01%), медь — $6196,11 (+0,57%), никель — $13200(-0,45%), палладий — $1332,5 (+0,16%), платина — $825,1 (+0,28%).

Индекс доллара торговался без изменений на отметке 95,56 п. К 9:00 мск EUR-USD — $1,143 (-0,01%), GBP-USD — $1,304 (+0,04%), USD-JPY – 109,79 (-0,07%).

Внешний фон перед стартом торгов в России можно назвать нейтральным. Динамика индекса доллара почти нулевая, нефть в незначительном плюсе. Ждём продолжения консолидации отечественного рынка до появления более однозначных сигналов. К примеру, таких, как рост российского индекса деловой активности в сфере услуг до 54,9 п. в январе с 54,4 п. в декабре. В течение дня отчётность по МСФО предоставят «Северсталь» и «Роснефть», а «ФосАгро» предоставит операционные результаты за IV квартал и 2018 год. Совет директоров рассмотрит оптимизацию затрат на 2019 год.