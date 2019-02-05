Вчерашний день начинался ни шатко, ни валко. Участники рынка явно не знали, что делать. Китай ушел праздновать свой собственный Новый год, а в Штатах за выходные никаких интересных идей не появилось. Поэтому и фьючерсы на основные индексы, и на премаркете царил полный штиль, и котировки дружно держались вблизи нулевых отметок. И с открытием основной торговой сессии ситуация мало изменилась. Где-то около 1,5 часов все оглядывались в надежде найти хоть какие-то ориентиры для дальнейших действий. Сначала попытались сходить чуть-чуть вниз, но поход медведей очень быстро захлебнулся. И тогда участники рынка подумали — раз не вышло сходить вниз, то попытаемся разогнать рынок наверх. И ведь удалось!

Наверное, потому что здесь все же была идея — это предстоящая отчетность Alphabet (GOOGL, +2,04%), которая должна была появиться сразу же по окончании торгов. И действительно, медленно, но верно рынок «раскочегаривался», и главными драйверами роста стали все наши любимые FANGMANовцы — Facebook (FB, +2,14%), Apple (AAPL, +2,84%), Netflix (NFLX, +3,38%), Alphabet (GOOGL, +2,04%), Microsoft (MSFT, +2,88%), Amazon (AMZN, +0,43%) и NVidia (NVDA, +3,08%).

Как видим, из этой великолепной «семерки» только Amazon вырос менее чем на 2%. Вот они-то и потянули за собой весь остальной рынок. Естественно, это прежде всего отразилось на высокотехнологичном индексе NASDAQ, который в итоге прибавил даже более 1%. Его старшие собратья S&P500 и Dow выросли поменьше — на 0,7%. Однако учитывая вчерашний всеобщий достаточно «пофигистский» настрой в самом начале торгов, надо признать, что это был просто великолепный результат.

Кого еще можно выделить по итогам вчерашних торгов? Ну, конечно же, акции промышленных компаний. Промышленный сектор даже в целом оказался вчера лучше технологического. Рост здесь может быть и не был столь значительным, который показали лидеры технологического сектора, но зато он был более дружным и поэтому в среднем он составил 1,2%. Ну, а в рамках промышленного сектора следует однозначно выделить в первую очередь акции компаний ВПК, которые на волне прекращения договора о ракетах средней и малой дальности, пользовались вчера повышенным спросом у инвесторов.

Ну и наконец, по окончании торгов участники рынка увидели долгожданную отчетность от Alphabet (GOOGL). Ожидания здесь были очень и очень позитивными. И в принципе они вполне оправдались. Google показал рекордную прибыль. Ее даже было сверх нормы, поскольку к ожидаемым данным прибавился еще какой-то «таинственный прирост инвестиций» в размере 1,3 млрд. USD, которые прошли по статье «Прочие доходы и расходы». Казалось бы можно радоваться, но акции Google в итоге упали на пост-маркете почти на 3% из-за опасений инвесторов в слишком больших расходах компании. Здесь остается сказать только одно: Нам бы так жить!

Ожидания рынка 5 февраля

Вчерашний рост во второй половине дня явно оставил позитивный след в душах инвесторов. И при этом приходится только удивляться на негативную реакцию тех же инвесторов на выход очень даже хорошей отчетности компаний Alphabet (GOOGL) и Seagate Technology (STX). Но все поправимо, и сегодня при благоприятном развитии событий котировки этих акций могут еще вернуться к росту.

Внешний фон, как и вчера, остается скорее нейтральным и достаточно спокойным. Ничего особенного на финансовых рынках не происходит, и это явно успокаивающе действует на участников рынка. Причем не только американского, но и европейского. По крайней мере сегодня все европейские рынки показывают уверенный рост, прибавляя от 0,6% в Испании до более чем 1% в Великобритании. Америка слишком уж спешить не торопится, и фьючерсы на основные американские индексы лишь чуть — чуть приподняли голову и плюсуют до 0,2% к вчерашнему закрытию.

Но мы же понимаем, что это ни о чем не говорит кроме того, что пока на данный момент никаких «страшилок» на горизонте нет. И это действительно так. Выходящие сегодня макроданные связаны прежде всего с показателями общей деловой активности (PMI). Но аналитики не прогнозируют каких-то катастрофических сдвигов в этой области.

Вечером будет несколько интересных корпоративных отчетностей. Особенно ожидаема отчетность от Walt Disney (DIS), но прогноз по ней весьма благоприятный, и есть надежды увидеть именно то, что и ожидают аналитики. К тому же это все-таки будет по окончании торгов, и на сами торги это не окажет никакого влияния.

Поэтому в целом можно ожидать продолжения вчерашнего слабо восходящего тренда, который будет сдерживаться, пожалуй, исключительно негативной оценкой отчетности от GOOGLE. Но и то, как уже было сказано выше, есть шанс, что участники рынка все же смягчат свои взгляды на перспективы развития этого технологического гиганта.