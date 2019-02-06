Американские биржевые площадки во вторник закрылись ростом на фоне положительной динамики технологического сектора и luxury fashion. В лидерах роста акции Ralph Lauren (+8,39%) и Estée Lauder (+11,64%).

Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,47%, закрывшись на отметке 2737,70 пункта, промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,68%, высокотехнологичный NASDAQ вырос на 0,74%. Индекс развивающихся рынков MSCI прибавил 0,4%. Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на два базисных пункта — до 2,70%.

Оставив позади страхи, связанные с торговыми войнами и подпитываемые оптимизмом насчет более взвешенной монетарной политики американского регулятора, игроки продолжают игру на повышение. Сегодня инвесторы будут внимательно следить за выступлением председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, который даст первые публичные комментарии после январского заседания FOMC и решения о ставке.

Нефтяные котировки Brent по итогам прошедших торгов снизились на 1,13%, закрывшись на отметке $62,12.

После закрытия торгов в США цена "черного золота" отреагировала на вышедшие данные от Aмериканского института нефти, согласно которым запасы нефти в США увеличились третью неделю подряд, продемонстрировав рост на 2,5 миллиона баррелей, что оказалось хуже ожиданий экспертов, опрошенных Bloomberg.

Сегодня в 18.30 мск. игроки будут ждать основной статистики по запасам от Минэнерго США.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вновь обновил исторический максимум и закрылся на отметке 2547,27 п. В настоящий момент локальная поддержка в индикаторе находится на отметке 2525 п. и основная на 2495 п. Поддержки во фьючерсе на индекс РТС находятся на уровнях 122000 и 120000 п. Сопротивления расположены на 123200 и 125000 пунктов.

Однако стоит отметить, что чем выше поднимаются значения биржевых индикаторов, тем меньше остается разумных поводов для покупок российских акций, в цену которых уже заложены слишком позитивные настроения игроков.

Во вторник российская валюта завершила торги на отметке 65,62 потеряв 0,05% по отношению к американскому доллару.

Усиление позиций доллара на глобальном рынке и негативная динамика нефтяных котировок стали сдерживающим фактором для укрепление рубля.

На данном этапе локальные поддержки в паре рубль-доллар по-прежнему расположены на отметках 65,40 и 65,20. Сопротивления находятся на 65,80 и 66,20.