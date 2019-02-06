После закрытия фондовой сессии Московской биржи американские индексы практически не изменились. Сегодня с утра фьючерсы на них символически снижаются на 0,1%, на уровне вчерашнего закрытия находится и нефть.

Все этого говорит о том, что отечественный рынок акций откроется нейтрально и, скорее всего, по крайней мере первую половину дня проведет в консолидации возле отметки 2550 пунктов по Индексу Мосбиржи. Впрочем, не исключено, что мы даже увидим небольшое снижение – на нейтральном внешнем фоне перегретый рынок вполне может начать сползать вниз под собственной тяжестью.

Однако время для шортов еще не пришло, наоборот, снижения бумаг стоит спекулятивно выкупать. Следует учитывать, что пока тренд – растущий, и рост, в том числе, будет проходить на закрытии не вовремя открытых шортов, объем которых традиционно увеличивается с ростом рынка.

А вот среднесрочные длинные позиции, особенно по «голубым фишкам», стоит сокращать. Оправданно будут лишь «точечные» лонги, например, в ожидании завтрашней отчетности ММК и НЛМК.

Поэтому наилучшая тактика на сегодня – спекулятивная: покупка бумаг на просадке и фиксация прибыли после полупроцентного роста. Тем же, кому эти операции кажутся слишком сложными и рисковыми, лучше вообще ничего не делать.

Не ждем сильных движений и на валютном рынка. Пара доллар-рубль будет находится в узком диапазоне 65,3-65,9. Какое-то оживление в торгах может наступить по итогам сегодняшнего аукциона Минфина по размещению ОФЗ, а также в пятницу, когда ЦБ расскажет о своих действиях в области денежно-кредитной политики на ближайшее время.