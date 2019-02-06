Сейчас рынок похож на хорошо разогнавшийся поезд, которому уже и топливо не нужно — а он все едет и едет по инерции и не может остановиться. Из пассажиров никто стоп-кран нажимать не собирается — всех все устраивает, а сторонние наблюдатели тоже пока взрывать рельсы не хотят. И в итоге мы получили вчера 5-ю сессию подряд достаточно уверенного роста, когда все индексы показали прибавку от полупроцента (S&P500) до 0,74% (индекс NASDAQ). А ведь в начале торгов поводов для хоть какого-то роста не было вообще. Более того, плохая реакция участников рынка на вышедшую накануне вечером отчетность Alphabet (GOOGL, +0,92%), свидетельствовала по крайней мере о неуверенности инвесторов в дальнейшем продолжении роста.

Но, как уже привычно в последние дни, все изменилось по ходу торгов. Поскольку биржевые медведи занимают сейчас абсолютно пассивную позицию и не оказывают ни малейшего сопротивления, то быкам даже малыми силами ничего не стоит изменить ситуацию в свою пользу. Основными драйверами роста вновь стали промышленные компании, ведомые Boeing (BA, +3,32%), акции которого день за днем бьют рекорды и все выше и выше поднимают планку своего абсолютного максимума. В последние дни к Boeing присоединился поднимающийся из руин General Electric (GE, +4,11%). С начала года (то есть за месяц!) акции этого промышленного гиганта выросли уже более чем на 40% и, судя по всему, это только начало большого пути наверх.

Опять, как и накануне, прекрасно чувствовали себя все без исключения FAANGовцы. Даже акции GOOGLE, несмотря на почти 4-х процентный провал в первой половине дня, нашли в себе силы восстановиться и завершить день на положительной территории. Впрочем, при такой сильной отчетности ничего удивительного в этом нет.

Кого еще стоит отметить по итогам вчерашнего дня, так акции сети ресторанов Starbucks (SBUX, +2,60%), которые также обновили вчера свой исторический максимум и готовы при пробитии чисто психологического уровня в $70 уходить в «открытый космос». Так что всем любителям хорошего роста можно приготовиться и «надевать скафандры».

Ну а главным разочарованием вчерашнего дня стали акции одного из лидеров биотехнологического сектора компании Gilead Sciences (GILD, —3,38%), потерявшие достаточно много на фоне слабой отчетности. Но все же будем надеяться, что это было чисто спонтанная реакция инвесторов, которая не приведет к дальнейшей распродаже.

Ожидания рынка 6 февраля

Судя по сегодняшним настроениям, царящим на рынке, участники намерены все же сделать паузу после 5-ти дневного роста, который поднял индексы еще более чем на 5%, и эти самые индексы сейчас уже вышли на тот уровень, с которого вновь стали видны абсолютные максимумы, показанные летом-осенью прошлого года. Но нельзя же бесконечно расти! Небольшая передышка сейчас явно не помешает. Хотя по-прежнему горизонт относительно чист, и каких-то прямых угроз рынку не наблюдается.

Вчерашнее выступление Трампа перед Конгрессом, конечно, воспринято многими скептически, но все же ничего нового и главное (!!!) ничего страшного Трамп не сказал. Поэтому — послушали и забыли.

А вот сегодняшнее выступление Председателя ФРС Джерома Пауэлла участники рынка будут слушать гораздо более внимательно. Правда это выступление состоится уже по окончанию торгов и все новости после него будут отыгрываться уже завтра.

Что же касается сегодняшнего дня, то день как обычно по средам полон выходом макроданных, начиная от данных по разрешениям на новое строительство, розничными продажами и заканчивая данными о запасах сырой нефти. Из всего этого достаточно большого списка наиболее важны данные по нефти. А там аналитики ожидают роста запасов. И это несмотря на остановку продаж венесуэльской нефти! И все же венесуэльский фактор играет пока на стороне быков на нефтяном рынке, и поэтому ожидать слишком уж большого движения вниз по черному золоту точно не стоит.

Из важных событий сегодняшнего дня стоит также отметить выход квартальной отчетности от General Motors (GM) еще до начала торгов. Однако, какую бы отчетность мы ни увидели, это все же не та компания, которая может повлиять на весь рынок.

Поэтому сегодня ожидаем достаточно спокойных торгов с относительно небольшими оборотами и очень умеренным снижением котировок по всему фронту бумаг. Снижение абсолютно безыдейное и будет идти вниз только потому, что так надо! Такова логика развития рынка. И поэтому текущую небольшую просадку, если она все же состоится, можно использовать для подбора наиболее интересных бумаг.