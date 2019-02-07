По итогам прошедшей торговой сессии американские биржевые индикаторы закрылись снижением на фоне отчетов компаний и угрозы дальнейшей приостановки работы правительства. В лидерах снижения акции Activision Blizzard (-10,12%) и Electronic Arts (-13,31%).

Индекс широкого рынка S&P 500 потерял 0,22%, закрывшись на отметке 2731,61 пункта, промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,08%, высокотехнологичный NASDAQ снизился на 0,36%. Индекс развивающихся рынков MSCI упал на 0,4%. Доходность 10-летних казначейских облигаций осталась без изменений на уровне 2,69%.

Выступление Трампа в Конгрессе не внесло ясности по торговым переговорам с Китаем, но добавило опасений по поводу нового shutdown. Инвесторов успокоил министр финансов США Стивен Мнучин, заявивший, что торговые переговоры с представителями Поднебесной были “очень продуктивными” и подтвердил, что он и другие официальные лица, на следующей неделе отправятся в Пекин для очередного раунда обсуждения проблемы.

На данном этапе рынки терпеливо ждут торговой сделки между Вашингтоном и Пекином, и по факту ее заключения игроки могут приступить к массовой ликвидации "длинных" позиций, которые прилично прибавили в весе с начала года.

Нефтяные котировки Brent по итогам прошедших торгов выросли на 0,82%, закрывшись на отметке $61,79.

Игроки позитивно отреагировали на данные от Минэнерго США, согласно которым недельные запасы в стране увеличились на 1,26 миллиона баррелей, что оказалось лучше прогнозов экспертов, которые ждали роста на 1,85 миллиона баррелей.

Дополнительную поддержку ценам на "черное золото" оказала информация от Saudi Aramco, согласно которой в марте Саудовская Аравия повысит цены от $0,35 до $0,9 за баррель на все сорта нефти, которые экспортируются в страны Средиземноморья.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах снизился на 0,3%, закрывшись на отметке 2539,73 п. В настоящий момент локальная поддержка в индикаторе находится на отметке 2520 п. и основная на уровне 2495 п., сопротивление расположено на 2550 пунктов. Поддержки во фьючерсе на индекс РТС находятся на уровнях 121000 и 119600 пунктов, сопротивления на 123000 п. и 124900 п.

В среду российская валюта завершила торги на отметке 65,87, потеряв 0,38% по отношению к американскому доллару. На данном этапе локальные поддержки в паре рубль-доллар расположены на отметках 65,70 и 65,40. Сопротивления находятся на 66,20 и 66,40.