Вчера российский рынок акций, открывшись в минусе, к вечеру попытался выйти в положительную зону, но снижение американских индексов заставило все-таки Индекс Мосбиржи закрыться 0,3-процентным снижением. Однако серьезного желания инвесторов побыстрее распродать все бумаги из своих портфелей мы не увидели.

Сегодня внешний фон складывается негативным: в 0,3-процентном минусе американские фьючерсы, на столько же снижается нефть. Все говорит в пользу того, что российский рынок акций откроется падением примерно на 0,5%. Однако пока нет оснований полагать, что коррекция будет глубокой и длительной. Время для масштабных распродаж еще не наступило, но сокращать среднесрочные лонги мы уже советуем третий день.

Рисковым инвесторам можно попробовать использовать просадку для спекулятивных покупок. Рынок пока находится в восходящем тренде и легко пойдет вверх, как только внешний фон «позеленеет». Однако среднесрочные портфели формировать уже поздно.

Особое внимание обращаем на ММК и НЛМК, которые сегодня опубликуют отчетность. Даже на плохом фоне бумаги могут прибавить 1-2 процента, в случае публикации хороших результатов работы за прошлый год.

Вчерашний аукцион Минфина по размещению ОФЗ показал наличие сильного спроса на рублевые обязательства государства. Завтра же ЦБ примет решение по ставке, но с вероятностью выше 90% она будет оставлена неизменной. Интерес будут представлять лишь последующие комментарии регулятора относительно денежно-кредитной политики. Исходя из экономической ситуации, скорее всего регулятор даст понять, что ставка останется неизменной еще несколько месяцев. Поэтому мы не ждем особых движений и на валютном рынке. Наиболее вероятный диапазон колебаний пары доллар-рубль – 65,5-66,2.