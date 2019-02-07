Все идет по плану. И это даже немного пугает. Вчера намечалась остановка, и она произошла. Причем именно остановка, а не коррекция. Основная торговая сессия вполне ожидаемо открылась вблизи нулевых отметок, и весь день индексы «терлись» о нулевую ось, периодически уходя в минус и опять возвращаясь к исходным позициям. В итоге день завершился с небольшим снижением и немного перегретому чуток захворавшему рынку точечно «пустили кровь». Правда, стало ли легче от этого больному, пока не ясно.

Но в целом вчерашний день особо общего настроя не испортил — он как был, так и остается слабо позитивным.

На отраслевом уровне худшими вчера были акции независимых нефтедобывающих и перерабатывающих компаний, которые в среднем снизились на 0,8%. Выглядело это немного странно на фоне выросшей почти на 2% нефти. Но в то же время из этого, наверное, можно сделать вывод о неверии участников рынка в дальнейший рост цен на рынке черного золота.

Снижение по всем остальным секторам хотя и было массовым, но в любом случае менее значительным и часто стремилось к нулю. Единственный сектор, который показал вчера положительную динамику — это акции компаний, работающие в области медицины и здравоохранения. Здесь общий прирост составил 0,2%. А в отдельных акциях рост был более значительным. Так, акции Gilead Sciences (GILD, +1,58%), потерявшие накануне после выхода отчетности более 3% вчера пользовались у инвесторов повышенным спросом. Налетай, подешевело! Так же после выхода отчетности уверенно чувствовали себя акции Boston Scientific (BSX, +2,70%). Ну и, конечно же, нельзя пройти мимо акций Bristol Myers Squibb (BMY, +1,97%), которая восстанавливает свои позиции после провала, связанного с объявлением о покупки компании Celgene (CELG, —0,01).

Главными лузерами вчерашнего дня однозначно стали акции компаний, разрабатывающие и продающие электронные игры. После выхода отчетности двух из трех ведущих компаний в этой области Electronic Arts (EA, —13,30%) и Take-Two Interactive Software (TTWO, —13,76%)), всем вдруг стало понятно, что на рынке видеоигр совершенно неожиданно образовалась «черная дыра» в виде он-лайн игры Fortnite, которая утащила за собой многих клиентов — геймеров. И теперь совершенно непонятно как вернуть фанатов-геймеров к старой доброй FIFA, Call of Duty или World of Warcraft. Картина для разработчиков игр пока вырисовывается весьма печальная. И, по-видимому, в ближайшее время их ждут нелегкие времена.

Ожидания рынка 7 февраля

После вчерашней остановки хотелось бы увидеть продолжение роста. Но… вот тут-то и начинается это самое НО… Наверное было бы слишком просто, если бы все шло по расписанию. На рынки сегодня внезапно нахлынула волна пессимизма. Электронные СМИ заполонили статьи с предсказаниями Армагеддона. Причем эти статьи и прогнозы пошли со всех сторон и со всех уровней. Может быть, конечно, толчок этому дал прогноз о возможной рецессии от Федерального резервного банка Нью-Йорка. Но это сути в принципе не меняет — негатив прилетел на рынок и расползается по нему ядовитым смогом. Насколько он отравит рынок, пока не понятно, но в любом случае надо готовиться сегодня к более быстрому, нежели вчера, сползанию вниз. Пока — именно сползанию, а не падению.

Поводов для серьезного падения пока нет, и участники рынка по-прежнему надеются на позитивный исход переговоров по тарифам между США и Китаем.