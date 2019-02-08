Американские биржевые площадки в четверг закрылись снижением на фоне усиления тревог по поводу замедления глобального экономического роста и перспектив торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином. Индекс широкого рынка S&P 500 упал на 0,94%, закрывшись на отметке 2706,05 пункта, промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,87%, высокотехнологичный NASDAQ снизился на 1,18%. Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на четыре базисных пункта — до 2,65%.

Согласно опубликованному прогнозу Европейской комиссии, в этом году году рост экономики еврозоны может составить 1,3% против ожидавшихся 1,9% в ноябре. Ухудшение оценки ВВП связано с неопределенностью процесса Brexit и замедления темпов роста экономики КНР.

Негативные настроения инвесторов усилили и комментарии экс-главы ФРС Джанет Йеллен, подтвердившей в интервью CNBC, что замедление глобального роста пагубно отразится на экономике США, а также отсутствие конкретных сроков встречи Трампа и Си Цзиньпина.

На следующей неделе министр финансов США Стивен Мнучин отправится в Пекин и, на мой взгляд, торговая сделка в том или ином виде будет заключена.

Сейчас важным техническим уровнем в индексе S&P 500 является отметка 2690, и если "быки" не смогут ее отстоять, то инициатива перейдет на сторону "медведей", которые достаточно быстро смогут продавить индикатор к следующей поддержке 2600 пунктов.

Цены на "черное золото" по итогам прошедших торгов снизились на 1,41%, закрывшись на отметке $61,69.

Хотя формальным поводом для минорных настроений на рынке энергоносителей послужили данные от нефтесервисной компании Baker Hughes, согласно которым число нефтяных и газовых буровых установок в мире в январе увеличилось на 20 единиц, а также сообщения о возможном увеличении добычи в Ливии в связи с установлением контроля ливийской национальной армией над крупнейшим нефтяным месторождением страны — аш-Шарара. В действительности же игроки продавали фьючерсные контракты на Brent и WTI с оглядкой на движения биржевых индексов США, терявших в моменте более 1.5% и при смене сентимента на заокеанских площадках мы вполне сможем увидеть обратную динамику.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах снизился на 1,17%, закрывшись на отметке 2509,89 п. В настоящий момент основная поддержка в индикаторе находится на уровне 2495 п., при проходе которого можно будет наблюдать усиление продаж. Поддержки во фьючерсе на индекс РТС находятся на уровнях 118000 и 116000 пунктов, сопротивления расположены на 120300 п. и 121000 пунктов.

В четверг российская валюта завершила торги на отметке 65,90, потеряв 0,06% по отношению к американскому доллару. На данном этапе отбой пары рубль-доллар от уровня 65,90 может привести к дальнейшему ослаблению национальной валюты к отметкам 66,20 и 66,40, удачный же проход уровня 65,90 вновь создаст условия для укрепления рубля.

Сегодня Банк России озвучит решение по ключевой процентной ставке. Одной из приоритетных задач для российского регулятора, помимо сдерживания инфляции, является сохранение привлекательности отечественного долгового рынка. Пауза, взятая Федеральной резервной системой США в цикле ужесточения монетарной политики, напрямую повлияет на решение ЦБ РФ, который так же оставит ставку без изменения, сохранив ее на уровне 7,75%.

Решение регулятора вряд ли серьезным образом отразится на курсе рубля, для которого сейчас важнее ситуация, складывающаяся на внешних и сырьевых площадках.