В четверг была отмечена коррекция вниз по индексу РТС, вызванная ухудшением внешнего фона – инвесторы сократили активность на фондовых рынках в целом из-за отсутствия прогресса в поиске компромисса по бюджету США и в торговых переговорах между США и КНР. Кроме того, Еврокомиссия заметно ухудшила прогноз по темпам роста ВВП стран еврозоны, что заставило трейдеров выразить сомнение в устойчивости восходящего тренда на европейском рынке акций. В российском секторе высоколиквидных бумаг заметно подешевели акции АФК Система (AFKS, —2.6%), Сбербанка (SBER, —2.6%), Газпрома (GAZP, —1.7%), ВТБ (VTBR, —1.6%).

Во втором эшелоне наблюдалось разнонаправленное движения цен. Обыкновенные акции ОВК (UWGN) подорожали на 22.7%, Электроцинка (ELTZ) – на 15.7%, Коршуновского ГОКа (KOGK) – на 12.6%. Тем временем в минусе закрылись Мосэнерго (MSNG, —3.2%), ОПИН (OPIN, —3.1%), ТМК (TRMK, —2.8%).

Фондовые индексы США понизились на 0.9% — 1.2%, фьючерсы на индексы США торгуются ниже уровней закрытия, зафиксированных в четверг. Европейские фондовые индексы заметно понизились, по азиатским также наблюдается коррекция вниз.

Сегодня в начале торгов возможно углубление коррекции вниз по индексу РТС вслед за мировыми фондовыми индексами. Участники торгов на западных площадках, по всей вероятности, осознали, что встреча лидеров США и КНР, на которой могут быть решены торговые разногласия, вряд ли состоится до 1 марта, когда вступят в действие новые пошлины на ввоз китайских товаров в США. Ухудшение прогнозов в отношение европейской экономики также способствует снижению «спроса на риск».

С позиций технического анализа, индекс РТС вернулся к уровню 1200 пунктов, закрепление выше или ниже которого может определить направление дальнейшего среднесрочного движения.

На валютном рынке в начале торгов возможны попытки закрепления выше уровня 66.0 по паре доллар-рубль.

В 13:30 мск ожидается объявление решения ЦБ РФ по ключевой процентной ставке – базовым сценарием считается сохранение ставки без изменений (7.75%), но комментарий ЦБ может повлиять на обстановку на рынке.