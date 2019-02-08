Основное давление на отечественный рынок оказывал внешний фон. Еврокомиссия снизила прогноз роста ВВП еврозоны с 1,9% до 1,3% в текущем году. Германия отчиталась о падении промышленного производства в декабре на 0,4% вместо ожидаемого роста на 0,7%. Индексы США также начинали день в глубоком минусе. Отчётность российских компаний была вполне позитивной. «Магнит» (+0,1%) снизил чистую прибыль в 2018 году на 4,9% при росте выручки на 8,2%, но результаты IV квартала уже внушают некоторый оптимизм. Рост прибыли в октябре-ноябре составил 7,1% при росте выручки на 9,7%. Самое примечательное в том, что это был первый за два года квартал с положительной динамикой сопоставимых продаж. Прибыль Сбербанка (-2,58%) по РСБУ в январе выросла на 12,7% до 73,7 млрд рублей. Мы наблюдаем замедление роста, но темпы всё ещё обозначаются двузначными цифрами. «ММК» (-1,46%) увеличил прибыль в 2018 году на 10,8% до $1,317 млрд при росте выручки на 8,9%, но IV квартал оказался слабым. У «НЛМК» (-0,89%) показатель прибыли по МСФО увеличился в 2018 году на 54% до $2,2 млрд при росте выручки на 20%. Однако самым ярким моментом является то, что соотношение чистый долг/EBITDA упало до 0,25X. Лидерами дня стали бумаги «Распадская» (+1,46%) и «РусАгро» (+0,86%), а аутсайдерами оказались «РусАл» (-3,35%) и «Мосэнерго» (-3,18%). Активность на рынке немного выросла и по итогам дня объём сделок на основной секции Московской биржи составил 38,004 млрд рублей.

Рубль в течение дня не без успеха боролся с негативным внешним фоном. Накануне рынок раздавил австралийский доллар на смягчении позиции Резервного банка Австралии из-за растущих признаков охлаждения экономики. Утром в четверг стало известно, что безработица в Новой Зеландии выросла до 4,3% в IV квартале по сравнению с 3,9% в III квартале. Соответственно, уже валюта Новой Зеландии теряла более 1% против доллара США.

В самой России поводов для беспокойства почти нет. С 7 февраля объёмы покупки валюты в рамках бюджетного правила снизились до 12,5 млрд рублей в день по сравнению с 18,4 млрд в день в начале февраля. Кроме того, инфляция по итогам января достигла 5%, что не предполагает немедленной реакции регулятора. Напротив, если инфляция останется вблизи нижней границы ожиданий, то вероятность возвращения ЦБ РФ к снижению ставки в II полугодии будет возрастать. Если для австралийского доллара это негативный фактор, то для рубля с его высокой ставкой это повод для укрепления. Кроме того, стоит отметить, что международные резервы РФ к 1 февраля достигли $477,7 млрд, а это уже более чем на 5% больше всех внешних обязательств.

Американские индексы завершили день в минусе. Поводом для распродаж стали очередные заявления, ставящие под сомнение прогресс на переговорах по торговым вопросам между КНР и США. Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу заявил в интервью Fox Business Network, что впереди ещё долгий путь к тому моменту, когда Вашингтон и Пекин смогут заключить сделку. Президент Д. Трамп пока не подтвердил, что может встретиться с лидером Китая до начала марта. Вполне вероятно, что текущий тарифный режим сохранится на неопределённое время. Американский рынок также реагировал на слабость статистики в Европе и в Азии. В самих США вышли только данные по первичным обращениям за пособием по безработице. На прошлой неделе число обратившихся сократилось на 19 тыс. до 234 тыс. SunTrust Banks Inc. (+10,18%) и BB&T Corp. (+3,98%) объявили о слиянии, которое приведёт к появлению шестого по величине банка в США. Twitter (-9,84%) ухудшил прогноз на текущий квартал и отказался от публикации ежемесячной статистики по динамике клиентской базы. По итогам дня DJIA снизился на 0,87% до 25169,53 п., а S&P 500 упал на 0,94% до 2706,05 п.

Азиатские рынки также осознали то, что текущая торговая политика США не закончится в начале марта. Соответственно негативное воздействие барьерных тарифов продолжится. Эти опасения отражаются не только на рынках акций, но и на доходностях облигаций. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала ниже 2,65%, а по аналогичным германским бондам ниже 0,12%. К 8:40 мск Nikkei 225 — 20373,62 п. (-1,82%), Hang Seng — 27907,03 п. (-0,30%).

Негативные экономические прогнозы и ожидания по поводу американо-китайских торговых отношений продолжают давить на котировки нефти. Еврокомиссия снизила ожидания роста ВВП еврозоны в текущем году до 1,3% с прежних 1,9%. Если Вашингтон и Пекин не смогут договориться к началу марта, то текущий тарифный режим может быть продлён ещё минимум на месяц. Однако нефть не только получает негатив. По данным Reuters, в январе Саудовская Аравия снизила производство нефти на 400 тыс. баррелей в день до 10,24 млн баррелей в сутки. На рынке золота продолжается фиксация прибыли. Резервы SPDR Gold Trust сократились в четверг с 809,76 тонн до 803,29 тонн. К 9:00 мск Brent — $61,3 (-0,54%), WTI — $52,28 (-0,68%), золото — $1313,2 (-0,08%), медь — $6226,98 (-0,14%), никель — $12835 (-1,16%), палладий — $1360,9 (+0,21%), платина — $797,3 (+0,00%).

Внешний фон перед стартом торгов в России способствует продолжению распродаж. Нефть дешевеет, азиатские индексы снижаются. Разве только можно отметить не столь сильное ослабление сырьевых валют, как в предыдущие дни. Тем не менее негативный внешний фон предполагает то, что индекс МосБиржи протестирует отметку 2500 пунктов на устойчивость. Из корпоративных историй в центре внимания может вновь оказаться «Газпром» и «Северный поток-2». Франция выступила против строительства, а в американском сенате планируют проголосовать по резолюции против проекта.