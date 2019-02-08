7 февраля, в четверг, выпуски корпоративного рублевого долга демонстрировали повышенную торговую активность. Лучше рынка выглядели бумаги с дюрацией от 3 лет, которые подорожали в среднем на 25 б.п. тогда как более короткие выпуски торговались в смешанном диапазоне.

Из отдельных отраслей стоит отметить транспорт и химию, чьи облигации подорожали в среднем на 0,2% и 0,7% соответственно. В первой драйвером оказался выпуск РЖД Б01P4R (+0,7%), а в химическом сегменте – четвертый выпуск Акрона (+1,7%). Хуже корпоративного сегмента выглядели бумаги муниципального долга, которые упали в цене в среднем на 0,2%. Аутсайдером оказался выпуск Якут-07 (-0,5%).

На рынке внутреннего госдолга наблюдалось устойчивое падение котировок, которое составило 20-25 б.п. Опережающими темпами дешевели ОФЗ с дюрацией от 5 лет, потерявшие в среднем по 35 б.п. в то время как более короткие бумаги снизились в среднем на 10 б.п. Из отдельных серий стоит отметить ОФЗ-26224 и 26221 (-0,4% и —0,5% соответственно).

Евробонды отечественных эмитентов торговались в смешанном диапазоне. Бумаги Газпромбанка прибавили в среднем по 35 б.п. Незначительное снижение котировок демонстрировали бумаги нефтегазовых эмитентов и металлургов.