Магнит вчера представил неаудированные финансовые результаты за 4К18 и провел телефонную конференцию. Выручка и EBITDA оказались на 2% выше консенсус-прогноза. Выручка за 2018 г. и EBITDA оказались на 0,4-1% выше консенсус-прогноза. Рост выручки ускорился до 10% г/г в 4К18 (против 8% г/г в 3К18), а LfL-выручка оказалась в позитивной зоне после снижения на протяжении двух лет подряд. В то же время улучшения в динамике LfL-выручки, главным образом, были связаны с ускорением продовольственной инфляции (что является отраслевым трендом, как мы полагаем). Тем не менее, усилия нового менеджмента пока не привели к росту траффика (отток траффика ускорился в 4К18).

Хотя результаты оказались выше консенсус-прогноза в части выручки или EBITDA, мы считаем их НЕЙТРАЛЬНЫМИ для акций компании. Прогноз на 2019 г. не впечатляет: компания, вероятно, продолжит инвестировать в цены, чтобы поддержать траффик, тогда как устойчивость рентабельности зависит от успешности переговоров с поставщиками. Прогноз компании по неизменной рентабельности EBITDA г/г указывает на возможность понижения консенсус-прогноза по EBITDA примерно на 6%. Это, тем не менее, нейтрализовано более привлекательным прогнозом дивидендов (доходность по ГДР и локальным акциям на уровне 5,5-7% соответственно) и программой обратного выкупа акций.

После ралли на 21% с начала года (vs. индекса РТС на 13%) Магнит торгуется по коэффициенту 2019П EV/EBITDA на уровне 5,8x при 10%-й премии к X5. Мы считаем, что восстановление траффика важно для того, чтобы инвесторы улучшили свое настроение к акциям компании.