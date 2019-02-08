Если до вчерашнего дня все шло строго в соответствии с прогнозами большинства аналитиков, то вчера эта прогнозируемость сломалась. На первый взгляд может показаться, что особых поводов для падения не было. И, наверное, так оно и есть. Но все же есть принципиальное возражение — и для роста на прошлой неделе и в начале этой недели тоже особых поводов не было, но рынок все же рос и никто против этого роста не возражал. Так почему же теперь возникают какие-то претензии к текущему падению? И даже пока не падению, а скорее небольшой коррекции?

Впрочем, это пока текущее снижение кажется коррекцией, но если те страхи, на основе которых происходит нынешняя распродажа, будут реализованы, то мы рискуем увидеть новый полет в бездну, сравнимый, по крайней мере, с прошлогодним декабрьским падением.

На чем в итоге падаем? После нескольких недель затишья и ничем не подкрепленного оптимизма, вновь на арену вылезли страхи по поводу срыва переговоров между США и Китаем по тарифам. Старт этой новой волны страхов дал, как обычно это бывает, непосредственно президент США Трамп, заявивший вчера, что встретиться с Председателем КНР Си Цзинь Пином до конца февраля вряд ли удастся. А это значит, что после 1 марта мир рискует увидеть новое повышение тарифов для китайской продукции с нынешних 10 до 25 процентов.

Вот это и отыгрывалось вчера участниками рынка. Продажи шли по всему фронту за редким исключением. На секторальном уровне это были защитные акции коммунального сектора, которые в среднем выросли на 0,8%. К коммунальщикам с чистой совестью можно добавить также сектор недвижимости. Но, понятно, что это тоже защитные активы и они стали резко пользоваться спросом со стороны наиболее осторожных инвесторов.

На субсекторальном уровне отличились компании разработчиков и производителей видеоигр, чьи акции показали рост от 3 до 5%. Однако, учитывая позавчерашний провал этих акций от 10 до 14%%, нынешний рост является относительно слабым утешением. По этому поводу можно только констатировать, что позавчера медведи явно перестарались.

А в остальном по итогам вчерашнего дня хвастаться больше нечем. И поэтому плюс-минус однопроцентное снижение по всем индексам является вполне закономерным. И можно лишь радоваться, поскольку на фоне вновь падающей нефти могло быть и хуже.

Ожидания рынка 8 февраля

Начиналась текущая неделя за здравие, а вот завершается явно за упокой. Хотя, положа руку на сердце, за эти дни ровным счетом абсолютно ничего не произошло. Все горести и беды мировой экономики были на виду и 5, и 10 дней назад, и все их видели, и все о них знали. Но, по-видимому, некая вера в чудо не позволяла инвесторам честно взглянуть в глаза всем мировым экономическим страшилкам. И вдруг… а по утру они проснулись и спохватились — ужас-ужас-ужас! Да и настоящего-то ужаса еще нет, а больше слов про тот ужас, который в принципе может быть. А может и не быть…

Но если участники рынка желают испугаться, то нет проблем. Вот, например, японцы сегодня так испугались, что уронили свой Nikkei-225 больше чем на 2%. При этом закрытие прошло на фоне понижательной динамики на минимумах дня. Европа, чисто внешне выглядит получше. Однако, это скорее показушная уверенность или может быть даже самоуверенность! Поскольку по всему европейскому континенту разливаются сегодня волны негатива, начиная от Италии с ее бесконечными проблемами, перекатываясь через Великобританию с ее тупиковым Брекситом и, в конечно счете, накрывая даже Германию из-за плохих макроданных. Ну и как в таких условиях вести себя американским инвесторам, где все эти мировые проблемы густо сдобрены негативом и самыми различными слухами по поводу переговоров по тарифам с Китаем. Это какая-то бесконечная занудная скрипка, которую с слушать уже невозможно, а она все пилит и пилит, и капает и капает на мозги. В таких условиях и сорваться недолго!

Если же говорить конкретно про сегодняшний день, то в отсутствие серьезных внешних «дестабилизаторов» (по крайней мере, пока!) у нас есть шансы отторговаться все немного получше, чем вчера. На совсем уже позитив, то есть на то, что индексы хоть немного вырастут, пока рассчитывать не приходится, но вот то, что сильных продаж не будет — очень даже вероятно.

Все же пятница — это почти выходной, и поэтому никто никуда спешить не должен. Тем более что есть все же резон подождать понедельника, когда на рынок после празднования своего лунного Нового года вернуться участники китайского рынка и тогда уже можно будет более точно определить текущий расклад сил и ближайшие перспективы. Тем более что на следующей неделе будут продолжены переговоры по тарифам на уровне министров финансов. Может, и с этой стороны какой-нибудь позитив придет? Так что спешить и паниковать пока точно не стоит, но окопаться и захеджироваться желательно.