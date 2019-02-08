Акции RusAl в пятницу растут против рынка на фоне неплохих квартальных производственных показателей.

Полагаю, что инвесторов обрадовала новость о том, что цены продажи в 4-м квартале и по итогам года оказались заметно выше текущих рыночных ($2215-2259 за тонну против $1885). Это выше производственной себестоимости (ориентировочно сейчас находится в диапазоне $1300-1700 за тонну. Ослабление рубля, вероятнее всего, снизило себестоимость производства на 10-12%. Информация о высоких ценах, на мой взгляд, сгладила негативную новость о сокращении объема продаж.

Акции RusAl будут оставаться высокоспекулятивными как минимум до того времени, когда компания вернется к полноценному раскрытию информации. Участники рынка будут бурно отыгрывать каждую новость. Санкции с компании сняты, но санкционные риски полностью не исчезли. Решение о раскрытии информации, на мой взгляд, может быть принято не ранее 2-го квартала. Мы не даем рекомендаций по бумаге до возобновления раскрытия финансово-производственной информации в полном объеме.