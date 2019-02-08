Несмотря на укрепление доллара за последнюю неделю, цены на золото остаются высокими. Вчера утром торги проходили на уровне $1 303 за унцию, затем котировки выросли почти до $1 312 за унцию, а сегодня утром желтый металл котируется в диапазоне $1 308 — 1 310 за унцию.

Вчера Еврокомиссия снизила оценку роста ВВП еврозоны на 2019 год до 1,3% с ожидавшихся в ноябре 1,9%. Пересмотр прогнозов был обусловлен неопределенностью перспектив выхода Великобритании из ЕС и замедлением роста экономики Китая. При этом прогноз на 2020 год был снижен с 1,7% до 1,6%. Мы ожидали, что негативные новости для пары EUR/USD окажут давление на котировки золота, однако этого не произошло. После публикации новых прогнозов евро ослаб, однако золото выросло в цене и даже преодолело отметку $1310 за унцию — видимо, на фоне интереса инвесторов к защитным активам.

Поддержку рынку золота продолжают оказывать политические риски. Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином по торговому соглашению пока не назначена. Ранее СМИ сообщали, что лидеры двух стран рассматривают возможность проведения встречи во Вьетнаме 27-28 февраля. Таким образом, перспективы достижения договоренностей до 1 марта, когда истекает срок "перемирия" в торговой войне, стали неопределенными. При этом сохраняется угроза, что вопрос с финансированием федеральных ведомств США не будет решен в срок и они снова прекратят работу, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.



