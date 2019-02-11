В начале недели перед открытием российского рынка внешний фон оцениваем как нейтральный. Прежде всего, инвесторы будут реагировать на возобновление санкционной риторики со стороны США. После перерыва длиной в несколько месяцев Конгресс возвращается к обсуждению дополнительных мер давления на Россию и некоторые другие страны, в том числе Иран и Венесуэлу. На завтра назначено первое заседание по данной теме. Новость отчасти является неожиданной для участников рынка, так как усиление внешнего давления предполагалось не ранее марта, поэтому первой реакцией может стать снижение доли ОФЗ и акций банков в портфеле. Ситуация с Венесуэлой, на наш взгляд, стала катализатором, который может ускорить введение дополнительных ограничений.

Появилась информация, что увеличилось число транзакций PDVSA по счетам в Газпромбанке, что также может стать формальным поводом для недовольства Конгресса, несмотря на опровержение со стороны российского банка.

Положительной новостью является присвоение инвестиционного рейтинга «Baa3» РФ со стороны Moody’s, которое последним из 3 авторитетных агентств повысило оценку страны. Аналитики отметили, что сделали бы это раньше, но санкции и коррекция нефтяных цен не способствовали подобному решению.

Мировые рынки должны начать неделю ростом после того, как стало известно о вероятном переносе сроков введения новых пошлин на товары из Китая, по данным CNBC. Крайней датой сейчас является 1 марта, но учитывая большой объем работы, без дополнительного времени не обойтись. Торговые делегации двух стран продолжат работу в Пекине 14-15 февраля.

Банк России в пятницу сохранил ставку без изменений на уровне 7.75% в рамках ожиданий. Регулятор отметил, что инфляция находится в пределах целевого диапазона, а внешние риски пока минимальны.

Число буровых установок за неделю увеличилось на 7 единиц, на фоне чего нефть сегодня испытывает давление и рискует закрепиться ниже 61.50 по Brent. Ангела Меркель сообщила, что страны ЕС пришли к соглашению относительно «Северного Потока-2», что локально позитивно для Газпрома и российского рынка.

Акции «МТС» в пятницу теряли почти 5% из-за предполагаемого делистинга с NYSE и концентрации на Мосбирже. Бумаги привлекательны с позиции дивидендов, поэтому уже отыграли часть потерь, но интересны и по текущим ценам. Сегодня ожидаем отчет «Полюса» по МСФО за 2018 год и операционные результаты «Черкизово» за январь.