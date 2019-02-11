Об этом свидетельствует статистика из Азии и Европы. Надежды оптимистов связаны с переговорами США и КНР по торговым вопросам. Однако новости с этого направления говорят о том, что стороны не успеют прийти к согласию до начала марта. Соответственно, разрушительное воздействие тарифной войны сохранится. Охлаждение мировой экономики заставляет центральные банки пересматривать планы по реализации денежной политики. В Австралии уже не говорят о повышении ставки. В Индии Резервный Банк снизил ставку на 25 базисных пунктов — до 6,25%. В США представители ФРС также говорят о необходимости паузы в процессе ужесточения денежной политики. В Европе отмечают риски для экономики, что может помешать завершению эры отрицательных ставок.

В понедельник в Японии отмечается День основания государства. Великобритания опубликует данные по строительству, а также оценку ВВП за IV квартал. Ожидается, что рост ВВП замедлится до 1,4% по сравнению с предыдущей оценкой 1,5%. Кроме того, появится британская статистика по промышленному производству и торговому балансу. В США, вероятно, опубликуют отложенную статистику по ценам личного потребления. В России выйдут данные по торговому балансу за декабрь. Отчитаются по МСФО «Полюс» и «Интер РАО». Группа «Черкизово» сообщит операционные результаты за январь.

Австралия во вторник расскажет об инвестициях в недвижимость, что может оказать влияние на местную валюту. В Европе в этот день запланирована встреча финансовых министров валютного союза. В Великобритании выступит глава Банка Англии М. Карни. В США ожидается выступление председателя ФРС Дж. Пауэлла.

Среду начнём с отчёта API по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Ночью по московскому времени в США выступят президенты ФРБ Канзаса Эстер Джордж и ФРБ Кливленда Лоретта Мейстер. Резервный банк Новой Зеландии примет решение по ставке. Ожидается, что она останется на уровне 1,75%, но комментарий по итогам заседания может оказаться весьма мягким. Далее переместимся в Европу, где Великобритания опубликует статистику по инфляции. Ожидается, что она замедлится до 1,9% в январе по сравнению с 2,1% в декабре. Промышленное производство в еврозоне могло сократиться в декабре на 3,2% в годовом выражении. Международное энергетическое агентство опубликует очередной ежемесячный доклад. Предположительно, в США опубликуют данные по потребительской инфляции и новым строительствам. Выступят главы ФРБ Атланты Р. Бостик и ФРБ Кливленда Л. Мейстер, а также ФРБ Филадельфии П. Харкер. В России свои финансовые результаты за 2018 год сообщит «Черкизово».

Япония в четверг поделится оценкой ВВП за IV квартал. Ожидается, что экономика страны выросла на 1,4% после падения на 2,5% в III квартале. В Китае выйдет статистика по внешней торговле. Ожидается, что экспорт в декабре сократился на 3,3%, а импорт упал на 9%. Тем не менее положительное сальдо торгового баланса составило $33,5 млрд по сравнению с $57,6 млрд в ноябре. Германия уточнит оценку ВВП за IV квартал. Ожидается, что рост экономики замедлился до 0,9% с 1,1% в III квартале. Еврозона также уточнит оценку ВВП. В США ожидается недельная статистика по первичным обращениям за пособием по безработице, а также отчёт по ценам производителей, рост которых мог замедлиться в январе до 2,1% с 2,5% в декабре. Столь же важным будет информация о розничных продажах за декабрь. Закроет день выступление главы ФРБ Филадельфии П. Харкера.

Китай в пятницу сообщит данные по инфляции. Ожидается, что потребительская инфляция ускорилась в январе до 2% с 1,9% в декабре, а цены производителей, напротив, замедлили свой рост до 0,4% с 0,9% в декабре. Япония сообщит о динамике промышленного производства. Великобритания сообщит о розничных продажах за январь. В США выйдет индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка, который мог подняться в феврале до 7,6 п. с 3,9 п. в январе. Кроме того, возможно, выйдет статистика по розничным продажам. Позже вечером появится отчёт по промышленному производству в США за январь, а также индекс потребительской уверенности от университета Мичигана. Закроет день отчёт Baker Hughes по активным буровым установкам. Кроме того, выступят главы ФРБ Атланты Р. Бостик и ФРБ Кливленда Л. Мейстер. В России опубликуют оценку роста промышленности за январь. Yandex отчитается по МСФО за 2018 год.

Новая неделя в Азии началась смешанно, хотя вернувшийся с новогодних праздников китайский рынок пытался расти. Третий раунд переговоров США и КНР по торговым вопросам состоится в четверг и пятницу. Американскую делегацию возглавят министр финансов С. Мнучин и торговый представитель США Р. Лайтхэйзер. Консультации на более низком уровне начнутся уже в понедельник. Кроме торговой войны, рынки также обеспокоены тем, что демократы и республиканцы в США не могут договориться по вопросу контроля за эмиграцией. Соответственно, возрастает вероятность того, что очередная заморозка финансирования правительства состоится уже в конце текущей недели. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США оставалась на уровне 2,63%. К 8:40 мск Hang Seng – 27997,38 п. (+0,18%), Shanghai Composite – 2637,42 п. (+0,73%).

Нефть начала новую неделю со снижения. В минувшую пятницу Baker Hughes сообщила, что в США число активных нефтяных буровых установок выросло за неделю на 7 штук до 854 единиц. Кроме этого, на рынке появились риски того, что РФ может покинуть соглашение по ограничению добычи OPEC+. Во всяком случае, глава «Роснефти» И. Сечин обратился к президенту В. Путину с письмом, в котором говорится об ограничении добычи в России, которое является стратегической угрозой из-за влияния США. И немного о золоте. Прошедшая неделя была ознаменована укреплением доллара, что негативно сказалось на жёлтом металле. Резервы SPDR Gold Trust сократились с 817,40 т до 802,12 т. К 9:00 (мск) Brent – $61,54 (-0,90%), WTI – $52,03 (-1,31%), золото – $1314,7 (-0,29%), медь – $6137,69 (-0,94%), никель – $12660 (+0,72%), палладий – $1363,2 (-0,58%), платина – $795,6 (-0,86%).

Индекс доллара подрастал на 0,05% до 96,47 п. К 9:00 мск EUR/USD – $1,132 (+0,04%), GBP/USD – $1,293 (-0,12%), USD/JPY – 109,98 (+0,25%).

Концовка прошлой недели могла стать основой для возвращения отечественного рынка к росту. Агентство Moody’s повысило рейтинг РФ до инвестиционного уровня. Однако уже во вторник в США будут рассматривать очередные меры по ограничению РФ. Возможные меры могут предусматривать запреты на владение российским госдолгом, отключение государственных банков от системы международных платежей и т.п. Впрочем, столь жёсткие варианты мы не ожидаем, поскольку они ударят по американским финансовым организациям. Тем не менее, пока не прояснится вопрос следующих антироссийских «развлечений» американских законодателей, отечественные инвесторы будут проявлять повышенную осторожность как на рынке акций, так и в операциях с рублём. Поэтому в начале недели особого оптимизма не ждём. Вероятно, что индекс МосБиржи даже уйдёт ниже отметки 2500 пунктов.